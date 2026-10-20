Fabregas carica il Como: “Crisi United? Nel calcio non esiste. Godiamocela, pensiamo a dove eravamo quattro anni fa”

Un’altra notte da consegnare alla storia per il Como , che si prepara ad accogliere il Manchester United al Sinigaglia . Fabregas ha presentato la sfida nella conferenza stampa alla vigilia della terza sfida della League Phase: "Una giornata storica , un’altra volta. Per la nostra società, i tifosi, la città. Un momento molto speciale che stiamo vivendo in questi mesi. Noi, staff e giocatori dobbiamo adattarci bene, giocando sempre con tranquillità e ambizione. Grandissima squadra e giocatori. Sono il Manchester United. Godiamocela, proviamo a vincerla ".

Fabregas scaccia la crisi dello United: "La inventate voi"

I Red Devils arrivano a Como in un momento complicato a livello di risultati, ma Fabregas respinge tutto: "La crisi nel calcio non esiste secondo me. Non l’ho mai vissuta. Ogni tre giorni c’è una gara per la quale lottare e vincere. Sono 11 contro 11, devono fare il meglio possibile. La crisi la inventate voi. Noi siamo professionisti, vogliamo competere da quando siamo nati tutti. Non credo nella crisi". Rispetto, sì, ma senza snaturarsi: "Sono molto forti in contrattacco, cercheremo di non permetterlo. Ma come vuoi riuscirci? Questa è la domanda. Rispetti l’avversario, rimanendo sempre noi stessi". E sul piano tattico: "Ci sono diversi modi di attaccare. Proviamo a studiare le debolezze, senza dimenticare però cosa facciamo. Lavoriamo come sappiamo per fare loro del male. Il calcio è dei giocatori, ogni volta ce lo dimentichiamo tra direttore e staff".

"Rispettiamo lo United, dobbiamo essere umili"

Il blasone dello United non deve pesare: "Si insegna non parlando di quello, altrimenti entrano con paura. Andiamo in campo e vediamo che succede. L’allenatore deve dare fiducia per andare in campo. Se pensiamo di essere più in alto di quello che siamo sarà sempre più difficile". Ma una partita di questo calibro, fino a pochi anni fa era impensabile a Como: "Questa sfida rappresenta molto per noi, come club. Sono arrivato qui 4 anni fa, come calciatore, e se vedi cosa ho visto quando sono arrivato qui e com’è ora è tutta un’altra cosa. Dobbiamo essere umili però. C’è molto da imparare. Lo United è un club storico, che conosco molto bene. Competeremo sul campo, vedremo come andrà, ma rispettiamo chi sono e cosa fanno. Hanno giocatori incredibili". Nessuna apertura, invece, su un futuro sulla panchina dei Red Devils: "Come potrai comprendere non voglio rispondere. Non sarebbe rispettoso per Michael Carrick, per un’istituzione come lo United".