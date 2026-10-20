Champions League
martedì 20 ottobre 2026
Diego Armando Maradona
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Arbitro José María Sánchez Martínez
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Napoli-Bodo/Glimt diretta Champions League: segui la sfida al Maradona, il risultato LIVE
8 min
Pubblicato il 20.10.2026, 19:30 (Aggiornato il 20.10.2026, 21:03)
Un Napoli in forte difficoltà accoglie allo Stadio Maradona il Bodo/Glimt per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri di Allegri arrivano a questa sfida con due pesanti ko, contro il Venezia in campionato e contro il Villarreal nel turno precedente. E in Champions è ancora a zero punti: contro i norvegesi deve arrivare la reazione per uscire da questo momento difficile. Fischio d'inizio alle ore 21, segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it
21:00
+++ 1' - Si parte! Inizia Napoli-Bodo/Glimt! +++
Fischia l'arbitro Martinez: inizia Napoli-Bodo/Glimt!
20:57
Napoli in campo, boato del Maradona
Fa ora il suo ingresso in campo il Napoli di Allegri, accolto dal boato dei 40mila del Maradona.
20:42
I giocatori stanno rientrando negli spogliatoi
Sta terminando il riscaldamento pre-partita, manca sempre meno al fischio d'inizio al Maradona.
20:28
Prosegue il riscaldamento in campo
Napoli e Bodo sono già in campo per il riscaldamento pre-partita: tra mezz'ora il fischio d'inizio!
20:24
Manna: "Allegri non è assolutamente in discussione"
"Cena con Allegri? C'è un confronto costante, sia quando si vince che quando si perde. In questo momento è normale che il presidente vada tranquillizzato. Come ha detto Scott, dobbiamo solo stare zitti e lavorare per uscire da questa situazione. Allegri confermato? Non è assolutamente in discussione il mister. Bisogna avere pazienza, dobbiamo alzare i livelli di attenzione e dare continuità ai risultati. Mercato? Bisogna fare delle analisi corrette e non fuorvianti: ci sono squadre con la nostra stessa età media ma che poi hanno un 2005 o 2007, se glielo togli siamo uguali. Non penso che la rosa sia arrivata, sicuramente va ringiovanita. Quest'anno serviva fare uno step successivo ma non è arrivato, ora serve stringere i denti e lavorare". Così Manna nel pre-partita.
20:20
McTominay: "Dobbiamo solo stare zitti e lavorare"
“Come sto? Sto bene. Passo dopo passo recupero energie e ritrovo la piena forma fisica, sto tornando anche al mio peso normale. Non vedo l'ora di giocare una serie di partite. Penso che questo possa cambiare anche lo slancio della squadra. È un momento difficile e serve una sola cosa: stare zitti e lavorare. Non penso. Credo che tutto il centrocampo abbia grandissima qualità. Abbiamo tante opzioni e tutti saranno utili. È un gioco di squadra e tutti devono essere pronti ad aiutare”. Così McTominay nel pre-partita.
20:16
Allegri: "Napoli, non dobbiamo avere ansia"
"Bisogna fare una buona prestazione tecnica, perché il Bodo si difende molto bene con il blocco basso. Dobbiamo evitare di fidarci troppo del compagno e non prevedere un errore, come successo a Venezia. Potevamo fare meglio in quell'occasione. Sul piano tecnico si può sempre migliorare. Recuperiamo giocatori: Anguissa, rientra Politano. Vediamo se presto sarà a disposizione anche Vergara, anche se non si è ancora allenato con la squadra. Bisogna avere pazienza. De Bruyne? È una scelta dovuta al fatto che Lobotka e Gilmour hanno giocato tante partite in Nazionale. Anguissa rientra dall'infortunio. Stavolta lo faccio entrare prima, così, se dovesse capitare che si infortuni di nuovo, posso avere un cambio in più. Ma spero che non succeda. Stasera bisogna essere ordinati e non perdere la pazienza. Negli ultimi 25 minuti cambiamo totalmente, si è visto anche a Villarreal. Bisogna continuare a giocare fino a quando l'arbitro non fischia. La squadra ha valori, ci sono momenti di difficoltà durante la stagione e bisogna essere bravi a ribaltare la situazione. Non dobbiamo avere ansia, perché l'ansia ti porta a sbagliare”. Così Allegri nel pre-partita.
20:10
Le scelte di Allegri: Hojlund guida l'attacco, c'è Anguissa
Ecco quindi le scelte di Allegri, con Hojlund a guidare l'attacco azzurro e Anguissa al posto di Lobotka.
20:00
La classifica aggiornata prima di Napoli-Bodo/Glimt
La situazione della classifica della fase campionato di Champions League prima delle partite di oggi:
19:49
+++ Bodo/Glimt, la formazione ufficiale +++
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold; Fet, Berg, Auklend; Hauge, Helmresen, Blomberg. Allenatore: Knutsen
19:48
+++ Napoli, la formazione ufficiale di Allegri +++
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, McTominay, De Bruyne; Lang, Hojlund, Politano. Allenatore: Allegri.
19:44
Napoli disarmante: ci sono cinque nodi da sciogliere
Il Napoli si presenterà al Maradona reduce da due sconfitte pesantissime (Venezia in campionato e Villarreal in Champions) che hanno portato il conteggio totale a cinque sconfitte nelle prime nove partite stagionali: è la peggior partenza dell'era De Laurentiis. Ci sono almeno cinque nodi da affrontare e sciogliere al più presto per non continuare a sprofondare: ecco quali. LEGGI QUI (a cura di Pasquale Salvione)
19:38
Numeri, curiosità e statistiche: tutto su Napoli-Bodo
Manca ancora un po' al fischio d'inizio al Maradona: ecco numeri e statistiche su questa sfida.
19:35
Sarà un Maradona tiepido per Napoli-Bodo: presenze sotto i 40 mila
Per la sfida di Champions League niente pienone e 1.800 tifosi norvegesi: ecco come si presenterà lo stadio stasera. LEGGI QUI (a cura di Davide Palliggiano)
19:33
Bodo/Glimt, la probabile formazione che sfiderà il Napoli
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.
A disposizione: Lund, Andersen, Nielsen, Aleesami, Jaiteh, Saltnes, Kitolano, Sanyang, Brynhildsen, Mjuka, Määttä.
Indisponibili: Riisnæs, Ejven, Mikkelsen.
19:32
Napoli, la probabile formazione di Allegri
NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Lobotka, McTominay; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Lucca, Giovane, Beukema, Spinazzola.
Indisponibili: Alisson Santos, Buongiorno, Neres, Favasuli (fuori Lista Uefa), Marianucci (fuori Lista Uefa), Vergara.
19:30
Napoli-Bodo/Glimt, tutto pronto allo Stadio Maradona
Il Napoli, con ancora zero punti nella classifica di Champions League, accoglie al Maradona i norvegesi del Bodo/Glimt, fischio d'inizio alle ore 21: aggiornamenti e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it
Stadio Diego Armando Maradona - Napoli
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