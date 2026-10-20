Napoli-Bodo/Glimt diretta Champions League: segui la sfida al Maradona, il risultato LIVE

20:28

Prosegue il riscaldamento in campo

Napoli e Bodo sono già in campo per il riscaldamento pre-partita: tra mezz'ora il fischio d'inizio!

20:24

Manna: "Allegri non è assolutamente in discussione"

"Cena con Allegri? C'è un confronto costante, sia quando si vince che quando si perde. In questo momento è normale che il presidente vada tranquillizzato. Come ha detto Scott, dobbiamo solo stare zitti e lavorare per uscire da questa situazione. Allegri confermato? Non è assolutamente in discussione il mister. Bisogna avere pazienza, dobbiamo alzare i livelli di attenzione e dare continuità ai risultati. Mercato? Bisogna fare delle analisi corrette e non fuorvianti: ci sono squadre con la nostra stessa età media ma che poi hanno un 2005 o 2007, se glielo togli siamo uguali. Non penso che la rosa sia arrivata, sicuramente va ringiovanita. Quest'anno serviva fare uno step successivo ma non è arrivato, ora serve stringere i denti e lavorare". Così Manna nel pre-partita.

20:20

McTominay: "Dobbiamo solo stare zitti e lavorare"

“Come sto? Sto bene. Passo dopo passo recupero energie e ritrovo la piena forma fisica, sto tornando anche al mio peso normale. Non vedo l'ora di giocare una serie di partite. Penso che questo possa cambiare anche lo slancio della squadra. È un momento difficile e serve una sola cosa: stare zitti e lavorare. Non penso. Credo che tutto il centrocampo abbia grandissima qualità. Abbiamo tante opzioni e tutti saranno utili. È un gioco di squadra e tutti devono essere pronti ad aiutare”. Così McTominay nel pre-partita.

20:16

Allegri: "Napoli, non dobbiamo avere ansia"

"Bisogna fare una buona prestazione tecnica, perché il Bodo si difende molto bene con il blocco basso. Dobbiamo evitare di fidarci troppo del compagno e non prevedere un errore, come successo a Venezia. Potevamo fare meglio in quell'occasione. Sul piano tecnico si può sempre migliorare. Recuperiamo giocatori: Anguissa, rientra Politano. Vediamo se presto sarà a disposizione anche Vergara, anche se non si è ancora allenato con la squadra. Bisogna avere pazienza. De Bruyne? È una scelta dovuta al fatto che Lobotka e Gilmour hanno giocato tante partite in Nazionale. Anguissa rientra dall'infortunio. Stavolta lo faccio entrare prima, così, se dovesse capitare che si infortuni di nuovo, posso avere un cambio in più. Ma spero che non succeda. Stasera bisogna essere ordinati e non perdere la pazienza. Negli ultimi 25 minuti cambiamo totalmente, si è visto anche a Villarreal. Bisogna continuare a giocare fino a quando l'arbitro non fischia. La squadra ha valori, ci sono momenti di difficoltà durante la stagione e bisogna essere bravi a ribaltare la situazione. Non dobbiamo avere ansia, perché l'ansia ti porta a sbagliare”. Così Allegri nel pre-partita.

20:10

Le scelte di Allegri: Hojlund guida l'attacco, c'è Anguissa

Ecco quindi le scelte di Allegri, con Hojlund a guidare l'attacco azzurro e Anguissa al posto di Lobotka.

20:00

La classifica aggiornata prima di Napoli-Bodo/Glimt

La situazione della classifica della fase campionato di Champions League prima delle partite di oggi: