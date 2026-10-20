Roma-Slovan Bratislava diretta Champions League: Gasperini ritrova Malen LIVE

Roma-Slovan Bratislava , si gioca. Allo stadio Olimpico è la notte del match valido per la terza giornata della Fase Campionato di Champions League . I giallorossi vanno a caccia del primo successo stagionale nella massima competizione europea per club dopo il pari all'esordio in Turchia contro il Fenerbahce (1-1) e la rocambolesca sconfitta casalinga contro il Real Madrid (4-3). Gli slovacchi di Yaya Touré, sono, invece, reduci da due sconfitte consecutive: travolti 6-1 in trasferta dai campioni in carica del Psg , al debutto, e 3-0 a domicilio dallo Stoccarda . La Roma, come detto ieri da Gasperini, ha assoluto bisogno dei tre punti visto che questa è la partita, sulla carta, meno complicata. Ma guai a sottovalutare lo Slovan.

20:50

Le squadre rientrano negli spogliatoi, tra poco si gioca

Le squadre rientrano negli spogliatoi, alle 21 si gioca. Tutto pronto all'Olimpico

20:28

Roma-Slovan Bratislava, D'Amico: "I giovani? Gasperini è un maestro"

D'Amico a Sky prima di Roma-Slovan Bratislava: "I setti minuti con il Real Madrid sono stati particolari, li ho vissuti senza respirare. La Champions è una competizione difficile, resta lo spettacolo che abbiamo dato. L'aspetto negativo sono i punti, ma abbiamo vissuto una grande serata e ci sono tanti aspetti positivi dimostrati dalla squadra. I giovani? Gasperini è un maestro, se ha disposizione giocatori validi ottiene sempre il massimo. Col Genoa non era una partita semplice, arrivava a tre giorni dalla gara con il Real e da quell'epilogo negativo. Endrick? Gennaio è lontano. Ci concentriamo su noi stessi, sui ragazzi. Quello che potremo fare nel mercato di gennaio... Faremo tutto quello che possiamo per mettere a disposizione del mister quello che serve in vista di tante partite ravvicinate".

20:26

Totti abbraccia Malen

Nel tunnel degli spogliatoi bell'abbraccio tra Totti e Malen, che corre in campo per iniziaare il riscaldamento.

20:23

Totti e Dybala chiacchierano all'Olimpico

Totti e Dybala, indisponibile, a colloquio all'Olimpico. Entrambi faranno il tifo dagli spalti per i giallorossi in questa notte Champions.

20:18

Florenzi: "Mi aspettavo Soulé titolare"

Florenzi a Sky: "Mi aspettavo Soulé insieme a Pellegrini alle spalle di Malen. Credo che Gasperini voglia dare responsabilità a tutta la squadra. La Roma ha una rosa che può battere lo Slovan".

20:12

Cresce l'attesa all'Olimpico

Poco meno di cinquanta minuti al calcio d'inizio di Roma-Slovan Bratislava. Cresce l'attesa all'Olimpico.

20:02

Roma-Slovan Bratislava, le formazioni ufficiali

Il riepilogo delle formazioni ufficiali di Roma-Slovan Bratislava. (Opta)

20:00

I giocatori a di disposizione di Yaya Touré

I giocatori a disposizione di Yaya Touré: Popovic, Kozlovský, Wimmer, Hofstädter, Yiarjang, Mustafić, Tománek, Maroš, Sahmkou Camara, Martínez, Ihnatenko, Matsuoka.

19:59

I giocatori a disposizione di Gasperini

I gicoatori a disposizione di Gaperini: Vasquez, Rensch, Koulierakis, Cristante, N'Dicka, Castro, Soulé, Mancini, Di Nunzio, Lulli.

19:53

La formazione ufficiale dello Slovan Bratislava

SLOVAN BRATISLAVA (4-1-4-1): Takac; Blackman, Bajrić, Markovic, Sandro Cruz; Pokorný; Barseghyan, Gajdoš, Ibrahim, Suleiman Camara; Marcelli. Allenatore: Yaya Touré.

19:49

Roma, la formazione ufficiale

La formazione uufficiale della Roma.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Rodrigo Mora, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

19:48

Champions League, la classifica

Champions League, la situazione in classifica prima di Roma-Slovan Bratislava e all'intervallo di Fenerbahce-Sparta Praga (2-1) e Sabah Masazir-Borussia Dortumd. (Fonte: Opta)