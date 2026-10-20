Roma, arriva lo Slovan tra assenze e giovani

Il Borussia Dortmund vince ma fatica a Baku. Fenerbahce, Greenwood non basta: pari contro lo Slavia Praga

Guirassy firma una doppietta contro il Sabah e rilancia i gialloneri. A Istanbul i turchi si fanno rimontare dopo la partenza sprint
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3 min

Pubblicato il 20.10.2026, 20:48

Champions League

Si apre la terza giornata della League Phase di Champions. Alle 18:45 sono scese in campo Sabah-Borussia Dortmund e Fenerbahce-Slavia Praga. Il Dortmund ha avuto bisogno di una doppietta di Guirassy per espugnare Baku, mentre il Fenerbahce, dopo un primo quarto d'ora di fuoco, si è fatto rimontare nel finale.

 

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Guirassy salva il Borussia Dortmund: Sabah ko

Al Baku Olympic Stadium il Borussia Dortmund parte forte e al 10' trova il vantaggio: Guirassy raccoglie la respinta su un tiro di Nmecha e la mette nell’angolino basso con il sinistro. I tedeschi però non affondano e il Sabah prende fiducia. Al 39' arriva il pareggio su palla inattiva: cross di Puchacz e colpo di testa ravvicinato di Aden McCarthy, che batte Kobel. Nella ripresa il Dortmund alza il ritmo e al 53' torna avanti: Veerman crossa dalla sinistra e Guirassy, da posizione ravvicinata, calcia sotto la traversa. Il Dortmund prova a chiudere la sfida ma non riesce a battere il muro difensivo degli azeri. La squadra di Kovac si riprende dopo la sconfitta a Bodo e sale a sei punti. 

 

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Beffa Fenerbahce, lo Slavia Praga pareggia nel finale

Il Fenerbahce parte fortissimo a Istanbul. Pronti, via e subito Oguz Aydin firma il vantaggio con un gol fantastico, un mancino che si infila sotto l’incrocio. All’11' arriva il raddoppio: Nélson Semedo serve Mason Greenwood, che di destro da centro area batte il portiere. Lo Slavia Praga però reagisce subito e quattro minuti dopo accorcia con Provod, bravo a piazzare il destro nell’angolino basso. Nella ripresa i cechi restano in partita e costruiscono occasioni con Suleiman e Isife, ma nessuno trova l'occasione vincente che arriva al 90': Kacor di destro la mette sotto la traversa e regala il primo punto di questa League Phase allo Slavia Praga.

 

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Champions League, le altre sfide

La serata di Champions prosegue alle 21:00 con altre sette partite in contemporanea. La Roma affronta lo Slovan Bratislava mentre il Napoli ospita il Bodo/Glimt. Il big match della serata è PSG-Barcellona, sfida tra le due squadre più in forma d'Europa in questo avvio di stagione. Il Manchester City riceve l’AEK Atene per riprendersi dopo il 2-4 contro il PSG. Completano il programma Stoccarda-Atletico Madrid, Porto-PSV e Liverpool-Villarreal. 

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