Manna conferma Allegri: "Non è assolutamente in discussione. Serve pazienza"

Giovanni Manna toglie ogni dubbio sul futuro di Massimiliano Allegri . Dopo le due sconfitte consecutive tra Villarreal e Venezia, l'allenatore del Napoli era finito subito al centro delle critiche. Il direttore sportivo degli azzurri ci ha tenuto a ribadire la fiducia della società nel progetto tecnico dell'allenatore livornese: " Allegri non è assolutamente in discussione . Sappiamo che la rosa che gli abbiamo dato ha bisogno di fare delle cose", ha affermato ai microfoni di Sky Sport, prima della sfida casalinga di Champions League contro il Bodo/Glimt .

Napoli, le parole di Manna

Manna sul momento della squadra prosegue: "Dobbiamo analizzare ogni partita, che è particolare. Dobbiamo alzare i livelli di attenzione, e dobbiamo uscire da questa situazione lavorando e dando continuità ai risultati". Al ds è stato chiesto anche della cena con Aurelio De Laurentiis dei giorni scorsi: "Tra noi c'è un confronto costante, quando si vince e quando si perde, chiaro che quando si perdono due partite di fila è normale che il presidente voglia essere tranquillizzato. Cena normale, come tante non pubblicizzate".

"Mercato? Non abbiamo potuto fare lo step successivo, ma ripartiremo"

Ora la testa è concentra sull'Europa, prima della sfida contro la Roma: "Bisogna stare zitti e lavorare. Dobbiamo fare una partita importante per portare a casa punti, ora pensiamo alla Champions, non ha senso pensare al campionato. Di Lorenzo è il capitano, abbiamo poco da rimproverare ai vari Lobotka, Politano ecc. La rosa non è arrivata: sicuramente va ringiovanita, abbiamo provato a farlo l'anno scorso. Quest'anno serviva lo step successivo, non abbiamo potuto farlo ma ripartiremo. Il Napoli ha sempre dimostato di poter fare le cose in maniera corretta".