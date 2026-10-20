Napoli, Mc Tominay suona la carica: "Dobbiamo stare zitti e pedalare"
"Dobbiamo stare zitti e pedalare". A pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Ligue Face della Champions League, Scott McTominay chiama tutti a raccolta. Il centrocampista scozzese non usa mezzi termini e prova a suonare la carica, in vista della sfida del Maradona.
Mc Tominay, il messaggio ai compagni
Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta di Venezia in campionato ed in Europa sono a quota zero dopo due giornate, a seguito delle battute d'arresto con Arsenal e Villarreal. "Questo momento è difficile - ha ribadito McTominay - e c'è solo una cosa da fare: stare zitti e lavorare. Sempre", ha detto lo scozzese.
Mc Tominay e le alternative a centrocampo
McTominay è tornato a disposizione e sta provando a regalare esperienza e qualità al centrocampo: "Penso che tutto il centrocampo abbia tantissima qualità. Abbiamo tante ottime opzioni, ma dobbiamo essere aggressivi in partita. Tutti saranno utili: siamo una squadra e ciascuno deve essere pronto a dare una mano".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS