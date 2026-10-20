Pellegrini: "Non ero al livello dei miei compagni, ora sto bene"

Si ferma Pellegrini: chiede il cambio in Roma-Slovan, cosa è successo

L'ex capitano giallorosso, protagonista nei primi due gol della squadra di Gasperini, costretto alla sostituzione per un problema muscolare
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Pubblicato il 20.10.2026, 22:38 (Aggiornato il 20.10.2026, 22:47)

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Serata agrodolce per Lorenzo Pellegrini, che partito titolare in Champions League si ritaglia un ruolo da protagonista nel successo sullo Slovan Bratislava, ma che allo stesso tempo riporta l'ennesimo infortunio.

Pellegrini protagonista dei primi due gol giallorossi

Eppure Pellegrini, come spesso ha dimostrato in carriera, si era rivelato decisivo nel primo tempo, mettendo lo zampino nel gol iniziale di Hermoso, pennellando per la torre di Ghilardi, e trovando il tempo giusto per innescare Malen in occasione del raddopio poi firmato da Molina. Due lampi attesi a lungo, ma che tali sono rimasti.

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