Si ferma Pellegrini: chiede il cambio in Roma-Slovan, cosa è successo
Serata agrodolce per Lorenzo Pellegrini, che partito titolare in Champions League si ritaglia un ruolo da protagonista nel successo sullo Slovan Bratislava, ma che allo stesso tempo riporta l'ennesimo infortunio.
Pellegrini protagonista dei primi due gol giallorossi
Eppure Pellegrini, come spesso ha dimostrato in carriera, si era rivelato decisivo nel primo tempo, mettendo lo zampino nel gol iniziale di Hermoso, pennellando per la torre di Ghilardi, e trovando il tempo giusto per innescare Malen in occasione del raddopio poi firmato da Molina. Due lampi attesi a lungo, ma che tali sono rimasti.
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