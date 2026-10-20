Si ferma Pellegrini: chiede il cambio in Roma-Slovan, cosa è successo

Pellegrini protagonista dei primi due gol giallorossi

Eppure Pellegrini, come spesso ha dimostrato in carriera, si era rivelato decisivo nel primo tempo, mettendo lo zampino nel gol iniziale di Hermoso, pennellando per la torre di Ghilardi, e trovando il tempo giusto per innescare Malen in occasione del raddopio poi firmato da Molina. Due lampi attesi a lungo, ma che tali sono rimasti.