La favola di Pisilli: gol sotto la Sud davanti a Totti alla prima da capitano. E quel gesto di Malen che emoziona...

Niccolò Pisilli sta diventando grande. Anzi, lo è già. E non solo perché ha comprato casa e la sta ristrutturando, come mostrato dalla fidanzata Anastasia in alcune storie su Instagram. Niccolò Pisilli sta diventando grande perché, ormai, è una garanzia. Sembrano distanti anni luce i tempi in cui esordiva a Torino, con De Rossi, a sorpresa. Adesso Gasperini lo considera titolare tra i titolari e questa non è più una notizia. È notizia, invece, quello che è successo stasera all'Olimpico. Champions League, Roma - Slovan: Pisilli indossa la fascia da capitano al minuto 51, quando esce Pellegrini. Al minuto 53, su assist di Malen, segna sotto la Curva Sud. Capitano per la pirima volta, prima rete in Champions. Sotto la sua curva. Una favola? Sì. Resa ancora più bella dalla presenza in tribuna di Francesco Totti. Difficile immaginare qualcosa di più romanista. Non solo: visto che nell'esultare, baciando anche il tatuaggio sul polso, Pisilli stava perdendo la fascia, Malen, da fratello maggiore, gliel'ha sistemata. Momenti così, belli per gli album di famiglia, meritano di essere completi. E allora le foto arriveranno e saranno tutte con la fascia da capitano.

Pisilli, la prima da capitano a 22 anni: il bambino di Mourinho è diventato grande Classe 2004, Niccolò Pisilli ha già sperimentato diverse prime volte nel calcio dei grandi, dove si è affacciato diciottenne nel maggio 2023, quando José Mourinho decise che era arrivato il momento di far salire il suo bambino sul palcoscenico più prestigioso, quello della Serie A. Adesso, che di anni ne 22, Pisilli è un calciatore strutturato: ha un suo team di lavoro, dedica molto tempo alla cura del corpo e alla prevezione degli infortuni (pilates, sedute posturali e funzionali), strizza l'occhio ai social e alla moda ma senza esagerare e, come detto, ha acquistato casa. Due giorni fa era alla prima di "In un batitto", dell'amico di Edoardo Bove, un altro dei figli del settore giovanile della Roma. Pisilli era emozionato, commosso ma anche divertito nelle scene più leggere del film. Ragazzo assolutamente benvoluto nello spogliatoio, due anni fa sembrava destinato ad un prestito all'estero senza troppe pretese. De Rossi, per fortuna sua e della Roma, lo ha trattenuto e il resto è storia. Gasperini non fa sconti a nessuno, Niccolò era vice capitano dall'alto delle sue 87, ora 88, presenze. Quello contro lo Slovan è il primo gol in Champions, dodicesimo complessivo. Dopo Malen, con tre gol, è il primo marcatore stagionale. E anche la Nazionale pensa a lui: dopo Spalletti – che lo fece esordire in azzurro nell’ottobre 2024 – e Gattuso, che lo ha convocato per i play-off mondiali, con Baldini sono già tre i Ct che hanno deciso di puntare sull’ex bambino prodigio. Adesso lo aspetta Mancini. Il bambino di Mourinho adesso è l'uomo di Gasperini. La strada è tracciata. Ma i 20' abbondanti di stasera con la fascia al braccio, prima dell'ingresso di Mancini (Gianluca), sicuro lo avranno fatto sentire, di nuovo, quel ragazzino che tifava Roma e sognava di segnare sotto la Sud.