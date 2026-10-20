Gasperini sorride e in diretta scherza con Allegri: "Max arrivo arrivo". La risposta è tutta da ridere
Gian Piero Gasperini lo aveva detto alla vigilia: vincere era fondamentale. La Roma lo ha preso in parola dal minuto 1: 4-0 contro lo Slovan, partita mai in discussione, ampio turnover. Unica nota negativa: l'infortunio di Pellegrini. Problema muscolare, domani gli esami. "Il calendario è questo, prendiamo risposte importanti da queste due partite. Andiamo avanti con fiducia e allarghiamo la rosa dei potenziali titolari". Adesso, in Champions, due trasferte di fuoco: Manchester e Parigi. "In certi reparti siamo contati - ammette Gasperini -, abbiamo recuperato Cristante e perdiamo Pellegrini. Da queste gare ti porti sempre informazioni maggiori e la possibilità di crescere. Dovevamo fare una partita seria, siamo stati bravi per come l'abbiamo interpretata, ne stiamo ruotando tanti e questo ci permette di avere una buona freschezza, senza alibi di fatica. Giocando trovi una condizione migliore anche se forse giochiamo un po' troppo".
Gasperini e Allegri, siparietto in tv dopo la Champions
Gasperini saluta, a Sky però arriva Allegri. "Max arrivo arrivo", scherza Gasperini. "Ci vediamo sabato, abbiamo vinto tutte e due, arriviamo con un bel morale". Allegri, con poca voce per l'influenza, sorride, e ammette dopo la vittoria con il Bodo: "Voi ne avevate meno bisogno, noi un po' di più. Gasperini, a sua volta dice: "Sì, adesso basta". Ancora qualche sorriso ma la realtà è che la Champions è già archiviata. Sabato è già arrivato.
Gasperini sugli infortuni di Dybala e Pellegrini
In questo senso, il pensiero di Gasperini è rivolto soprattutto agli infortuni: "Non credo sia una cosa grave. Per quanto sia una cosa piccola però quando è muscolare ci vogliono 20 giorni, credo che sia di quel valore lì. Ora questa settimana abbiamo un giorno in più prima di Napoli, poi abbiamo una serie di partite ogni 3 giorni. Il reparto davanti è fondamentale ora, nei cambi, nella qualità, nel numero, quindi ci troviamo ad affrontare una serie di partite dove sicuramente se non recuperiamo in fretta Dybala diventiamo veramente in pochi”.
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