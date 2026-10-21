L'infortunio di Kvaratskhelia è un dramma! L'allarme dello specialista: "Starà fuori 9 mesi"

Il Psg ha battuto con un poker il Barcellona , ma la notte di Champions League è stata parzialmente rovinata dall' infortunio di Kvaratskhelia , che ha abbandonato il campo al 59' dopo un problema al ginocchio destro rimediato in seguito a un contrasto di gioco con Xavi Espart. La gamba dell'ex Napoli si è flessa verso l'interno facendo perdere stabilità al giocatore, che poi è crollato a terra: si teme il peggio, anche perché Kvicha è uscito dal campo zoppicando, accompagnato sottobraccio dallo staff medico. Non riusciva proprio a poggiare il ginocchio. E in casa Psg è scattato l'allarme.

Lo specialista: "Kvaratskhelia fuori 9 mesi"

Nel post gara sono arrivati già i primi pareri medici da parte di alcuni specialisti: è il caso di Angel Villanueva, un fisioterapista spagnolo specializzato in riabilitazione del crociato, lesioni del ginocchio e ritorno allo sport, che su X ha scritto: "Nell'impatto si apprezza chiaramente un valgo forzato del suo ginocchio destro, con il piede fissato e un carico in catena cinetica chiusa. Questo pattern è classico delle lesioni combinate di LCA + LCM (legamento crociato anteriore e legamento collaterale mediale, ndr). Tempo di stop: 9 mesi".

"C'è un segno visivo sospetto che fa pensare alla lesione"

Villanueva ha poi aggiunto in un secondo post che "nel meccanismo di lesione si può osservare un'anteriorizzazione tibiale, che è uno dei segni visivi più sospetti quando si lesiona il LCA. Bisogna però essere cauti, perché la qualità delle immagini in diretta e l'angolo di ripresa non permettono una valutazione biomeccanica precisa". Gli esami a cui Kvara si sottoporrà ci diranno di più sulla gravità dell'infortunio, ma se queste previsioni dovessero essere confermate sarebbe davvero un duro colpo per il georgiano e per il Psg.