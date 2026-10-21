Fabergas: "Crisi United? Nel calcio non esiste"

Dove vedere Como-Manchester United in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutte quello che c'è da sapere sulla partita di Champions League: le probabili formazioni
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Pubblicato il 21.10.2026, 09:27

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Il Como ospita il Manchester United nella terza giornata della fase campionato della Champions League: i lariani arrivano alla sfida con tre punti dopo la vittoria sul Lipsia e la sconfitta in trasferta contro il Feyenoord. Steso discorso per i Red Devils, vittoriosi all0'Old Trafford contro il Sabah Masazir ma andati ko in Spagna contro l'Atletico Madrid. 

Como-Manchester United, l'orario

Il confronto tra Cesc Fabregas e Michael Carrick è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Como-Manchester United, Nico Paz contro Bruno Fernandes: il pronostico

Dove vedere Como-Manchester United in diretta tv

Como-Manchester United sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Como-Manchester United, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Sport e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.  Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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