Dove vedere Como-Manchester United in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Como ospita il Manchester United nella terza giornata della fase campionato della Champions League: i lariani arrivano alla sfida con tre punti dopo la vittoria sul Lipsia e la sconfitta in trasferta contro il Feyenoord. Steso discorso per i Red Devils, vittoriosi all0'Old Trafford contro il Sabah Masazir ma andati ko in Spagna contro l'Atletico Madrid.
Como-Manchester United, l'orario
Il confronto tra Cesc Fabregas e Michael Carrick è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Dove vedere Como-Manchester United in diretta tv
Como-Manchester United sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.
Como-Manchester United, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Sport e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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