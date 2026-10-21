Dove vedere Como-Manchester United in tv? Sky o Prime Video, orario

Como-Manchester United, l'orario

Il confronto tra Cesc Fabregas e Michael Carrick è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Dove vedere Como-Manchester United in diretta tv

Como-Manchester United sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Como-Manchester United, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Sport e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.