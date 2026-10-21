© LAPRESSE

La Roma surclassa lo Slovan, ma il portiere dello Slovan non la prende bene e svela un retroscena: "Prima del gol erano nervosi..."

Partita senza storia all'Olimpico, Takac: "Partita molto difficile per noi, è un peccato"
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 09:43

Incredibile ma vero: la Roma vince 4-0 contro lo Slovan Bratislava, domina in lungo e in largo dal primo minuto ma il portiere slovacco trova, comunque, il modo di recriminare: "È stata una partita molto difficile per noi - ha ammesso Takac -. Contavamo sulla qualità degli avversari, ma siamo riusciti a gestirla abbastanza bene fino al primo gol. Ho persino avuto la sensazione che stessero iniziando a innervosirsi". Un racconto, quello del portiere dello Slovan, che ha stupito molti, considerando il dominio dal primo all'ultimo secondo: "È un peccato, sui primi due gol gli avversari erano più vicini al pallone, e questo è davvero un peccato. Era difficile entrare in partita in quell'atmosfera. Poi sono arrivati ​​due gol in rapida successione dopo l'intervallo. È un peccato non essere riusciti a fare qualcosa in attacco". 

Ma a cosa si riferiva Takac? La Roma non si stava innervosendo per la difficoltà della partita ma, visto che dominava senza sosta, c'era rammarico perché non si riusciva a buttare il pallone in rete. Il gol di Hermoso, poi, ha aperto la strada. E non c'è più stata storia.

Yaya Touré, cosa ha detto dopo la sconfitta con la Roma

Rammaricato, e a tratti furioso in panchina, Yaya Touré: "Abbiamo commesso alcuni errori, che non possiamo permetterci a questo livello. Non li abbiamo pressati abbastanza e gli errori sono stati principalmente difensivi. È un'altra lezione per la nostra squadra". Il tecnico è decisamente realista: "Ne traggo degli aspetti positivi, ma alcune cose sono difficili da digerire. Dobbiamo lavorare sodo, senza questo atteggiamento sarà molto difficile a questo livello. Quindi, dobbiamo imparare dai nostri errori".

Tutte le news
Champions League
Pellegrini: "Non ero al livello dei miei compagni, ora sto bene"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS