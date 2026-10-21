La Roma surclassa lo Slovan, ma il portiere dello Slovan non la prende bene e svela un retroscena: "Prima del gol erano nervosi..."

Incredibile ma vero: la Roma vince 4-0 contro lo Slovan Bratislava, domina in lungo e in largo dal primo minuto ma il portiere slovacco trova, comunque, il modo di recriminare: "È stata una partita molto difficile per noi - ha ammesso Takac -. Contavamo sulla qualità degli avversari, ma siamo riusciti a gestirla abbastanza bene fino al primo gol. Ho persino avuto la sensazione che stessero iniziando a innervosirsi". Un racconto, quello del portiere dello Slovan, che ha stupito molti, considerando il dominio dal primo all'ultimo secondo: "È un peccato, sui primi due gol gli avversari erano più vicini al pallone, e questo è davvero un peccato. Era difficile entrare in partita in quell'atmosfera. Poi sono arrivati ​​due gol in rapida successione dopo l'intervallo. È un peccato non essere riusciti a fare qualcosa in attacco".