La Roma surclassa lo Slovan, ma il portiere dello Slovan non la prende bene e svela un retroscena: "Prima del gol erano nervosi..."
Incredibile ma vero: la Roma vince 4-0 contro lo Slovan Bratislava, domina in lungo e in largo dal primo minuto ma il portiere slovacco trova, comunque, il modo di recriminare: "È stata una partita molto difficile per noi - ha ammesso Takac -. Contavamo sulla qualità degli avversari, ma siamo riusciti a gestirla abbastanza bene fino al primo gol. Ho persino avuto la sensazione che stessero iniziando a innervosirsi". Un racconto, quello del portiere dello Slovan, che ha stupito molti, considerando il dominio dal primo all'ultimo secondo: "È un peccato, sui primi due gol gli avversari erano più vicini al pallone, e questo è davvero un peccato. Era difficile entrare in partita in quell'atmosfera. Poi sono arrivati due gol in rapida successione dopo l'intervallo. È un peccato non essere riusciti a fare qualcosa in attacco".
Ma a cosa si riferiva Takac? La Roma non si stava innervosendo per la difficoltà della partita ma, visto che dominava senza sosta, c'era rammarico perché non si riusciva a buttare il pallone in rete. Il gol di Hermoso, poi, ha aperto la strada. E non c'è più stata storia.
Yaya Touré, cosa ha detto dopo la sconfitta con la Roma
Rammaricato, e a tratti furioso in panchina, Yaya Touré: "Abbiamo commesso alcuni errori, che non possiamo permetterci a questo livello. Non li abbiamo pressati abbastanza e gli errori sono stati principalmente difensivi. È un'altra lezione per la nostra squadra". Il tecnico è decisamente realista: "Ne traggo degli aspetti positivi, ma alcune cose sono difficili da digerire. Dobbiamo lavorare sodo, senza questo atteggiamento sarà molto difficile a questo livello. Quindi, dobbiamo imparare dai nostri errori".
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