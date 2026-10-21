Dove vedere Inter-Shaktar Donetsk in tv? Sky o Prime Video, orario

L' Inter ospita lo Shaktar Donetsk nella terza giornata della fase campionato della Champions League : i nerazzurri sono ancora alla ricerca della prima vittoria dopo i primi due ko contro Real Madrid e Club Brugge. Quattro punti invece per il club ucraino grazie al pari contro il PSV e la vittoria sull'AEK Atene.

Inter-Shaktar Donetsk, l'orario

Il confronto tra la squadra di Cristian Chivu e quella di Arda Turan è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano.

Dove vedere Inter-Shaktar Donetsk in diretta tv

Inter-Shaktar Donetsk sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, come da accordi sui diritti televisivi pattuiti tra broadcaster e UEFA. È possibile attivare l'app Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Shaktar Donetsk, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. I primi 30 giorni su Prime, una volta creato un nuovo account, sono gratis. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale dela partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.