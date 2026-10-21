Del Piero in estasi per il gol di Yamal: "È uno spettacolo, che puntazza. C'è il genio"

Il commento dell'ex capitano della Juve sulla rete dello spagnolo al Parco dei Principi
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2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 10:59

Yamaldel pieroChampions LeagueBarcellona

Il gol di Lamine Yamal contro il Psg in Champions League ha conquistato anche Alessandro Del Piero. Negli studi di Sky Sport, l'ex capitano della Juventus ha analizzato la giocata del talento del Barcellona, soffermandosi sui dettagli tecnici che hanno permesso allo spagnolo di superare la difesa parigina e battere Safonov.

Del Piero in estasi per il gol di Yamal

Del Piero ha sottolineato il controllo del pallone, decisivo per prendere subito l'iniziativa nell'uno contro uno: "È uno spettacolo vedere come lui ovviamente approfitta di questa imprecisione di Zaire Emery nel disimpegno, però partiamo dal controllo: subito con il petto la mette giù in direzione di aggressività nei confronti del difensore. Questo cambia la dinamica dell’azione perché non è in attesa ma subito in attacco verso il difensore, che prende una posizione interna preoccupato del suo mancino". 

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Del Piero su Yamal: "C'è il genio..."

L'ex Juve ha continuato: "Lui come vede questo mezzo spazio va via in velocità e poi c’è il genio. Arrivando con quel passo tira questa puntazza. Non solo tira di punta, ma la alza: secondo me lui volutamente l’ha alzata". Infine: "Secondo me è quella genialità. Se l’avesse tirata bassa Safonov l’avrebbe presa con il ginocchio". 

 

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