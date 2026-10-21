Del Piero in estasi per il gol di Yamal: "È uno spettacolo, che puntazza. C'è il genio"

Il gol di Lamine Yamal contro il Psg in Champions League ha conquistato anche Alessandro Del Piero . Negli studi di Sky Sport, l'ex capitano della Juventus ha analizzato la giocata del talento del Barcellona , soffermandosi sui dettagli tecnici che hanno permesso allo spagnolo di superare la difesa parigina e battere Safonov .

Del Piero in estasi per il gol di Yamal

Del Piero ha sottolineato il controllo del pallone, decisivo per prendere subito l'iniziativa nell'uno contro uno: "È uno spettacolo vedere come lui ovviamente approfitta di questa imprecisione di Zaire Emery nel disimpegno, però partiamo dal controllo: subito con il petto la mette giù in direzione di aggressività nei confronti del difensore. Questo cambia la dinamica dell’azione perché non è in attesa ma subito in attacco verso il difensore, che prende una posizione interna preoccupato del suo mancino".

Del Piero su Yamal: "C'è il genio..."

L'ex Juve ha continuato: "Lui come vede questo mezzo spazio va via in velocità e poi c’è il genio. Arrivando con quel passo tira questa puntazza. Non solo tira di punta, ma la alza: secondo me lui volutamente l’ha alzata". Infine: "Secondo me è quella genialità. Se l’avesse tirata bassa Safonov l’avrebbe presa con il ginocchio".

</script>