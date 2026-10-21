Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario

Il Bayern Monaco ospita l' Arsenal in uno dei big match della terza giornata della fase campionato di Champions League: i tedeschi hanno totalizzato finora 4 punti, frutto della vittoria sul Bodo/Glimt e del pareggio contro il Viking, mentre gli inglesi sono a punteggio dopo aver superato Napoli e Lille.

Bayern Monaco-Arsenal, l'orario

Il confronto tra la squadra di Vincent Kompany quella di Mikel Arteta è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania.

Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta tv

Bayern Monaco-Arsenal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Now, oltre che essere disponibile in chiaro su TV8.

Bayern Monaco-Arsenal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Sport e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.