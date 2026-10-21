Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Bayern Monaco ospita l'Arsenal in uno dei big match della terza giornata della fase campionato di Champions League: i tedeschi hanno totalizzato finora 4 punti, frutto della vittoria sul Bodo/Glimt e del pareggio contro il Viking, mentre gli inglesi sono a punteggio dopo aver superato Napoli e Lille.
Bayern Monaco-Arsenal, l'orario
Il confronto tra la squadra di Vincent Kompany quella di Mikel Arteta è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania.
Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta tv
Bayern Monaco-Arsenal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Now, oltre che essere disponibile in chiaro su TV8.
Bayern Monaco-Arsenal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Sport e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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