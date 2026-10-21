Dove vedere Real Madrid-Lipsia in tv? Sky o Prime Video, orario

Real Madrid-Lipsia, l'orario

Il confronto tra la squadra di José Mourinho e Martin Demichelis è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Lipsia in diretta tv

Real Madrid-Lipsia sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport e su Now Tv.

Real Madrid-Lipsia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.