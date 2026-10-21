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Dove vedere Real Madrid-Lipsia in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutte quello che c'è da sapere sulla partita di Champions League: le probabili formazioni
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Pubblicato il 21.10.2026, 12:14

Real MadridChampions Leaguelipsia

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Dopo la remuntada contro la Roma, il Real Madrid torna in campo nella terza giornata della fase campionato di Champions League: in Spagna arriva il Lipsia.

Real Madrid-Lipsia, l'orario

Il confronto tra la squadra di José Mourinho e Martin Demichelis è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Champions League, Como e Real Madrid accendono la terzina

Dove vedere Real Madrid-Lipsia in diretta tv

Real Madrid-Lipsia sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport e su Now Tv.

Real Madrid-Lipsia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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