Dove vedere Real Madrid-Lipsia in tv? Sky o Prime Video, orario
Dopo la remuntada contro la Roma, il Real Madrid torna in campo nella terza giornata della fase campionato di Champions League: in Spagna arriva il Lipsia.
Real Madrid-Lipsia, l'orario
Il confronto tra la squadra di José Mourinho e Martin Demichelis è in programma oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.
Dove vedere Real Madrid-Lipsia in diretta tv
Real Madrid-Lipsia sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport e su Now Tv.
Real Madrid-Lipsia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della partita su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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