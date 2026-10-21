"Perché proprio a me?", la terribile confessione di Kvaratskhelia dopo il brutto infortunio in Champions

Khvicha Kvaratskhelia rompe il silenzio con un lungo messaggio su Instagram, il giorno dopo la notte di Champions League che gli ha tolto il campo per mesi. Il verdetto degli esami è il peggiore possibile: in un contrasto con Espart durante Psg-Barcellona, il ginocchio destro ha ceduto e il responso degli esami strumentali ha certificato la gravità dell’infortunio , rottura del legamento crociato . L’attaccante dovrà operarsi, come comunicato dallo stesso Psg, che ha annunciato l’intervento chirurgico nei prossimi giorni. I tempi di recupero vanno dai 6 ai 9 mesi e la stagione si può quindi considerare conclusa.

Kvaratskhelia, crociato rotto: il messaggio struggente su Instagram

Su Instagram il georgiano appare affronato e si affida alla fede: "Molte persone mi hanno chiesto del gesto della preghiera, molti hanno detto che se tutti i calciatori del mondo pregassero, le partite finirebbero sempre in pareggio. Forse è vero, ma prima di ogni partita che gioco chiedo a Dio di lasciare il campo sano. Invano. Non è passato molto tempo, ma continuo a chiedermi: perché proprio a me? Non mi sono mai risparmiato, probabilmente mi sono preparato per questa partita meglio di quanto abbia mai fatto. Pensavo di essere pronto a tutto, ma non a questo". Poi prevale la determinazione per tornare in campo al meglio: "Capisco che Dio ha scelto me e, se così ho protetto gli altri giocatori in campo, sono pronto ad affrontare questi mesi di lavoro, dolore e lacrime. So che devo tornare più forte per la mia gente, che mi è sempre stata accanto. Non vi deluderò, prometto di non sprecare un secondo. Grazie a tutti per il sostegno, ci vediamo presto".

Il commento di Cristiano Ronaldo

Sotto il post sono arrivati centinaia di messaggi di vicinanza. Tra i primi a commentare ci sono i compagni del Psg, da Hakimi a Doué fino a Marquinhos, insieme al resto dello spogliatoio parigino. Si è fatto sentire anche Marcelo e non sono mancati gli abbracci di Donnarumma e del Napoli. Il commento più atteso, però, è quello del suo idolo. Kvaratskhelia non ha mai nascosto la sua ammirazione per Cristiano Ronaldo, e anche quando si sono trovati in campo non ha perso l’occasione per salutarlo calorosamente. Il portoghese ha commentato così: "Le battaglie più difficili nel calcio sono spesso quelle che nessuno vede. Conosco quel sentimento, Kvara. Ma non dimenticare mai ciò che ti ha portato fin qui, e non lasciare che un momento difficile ti faccia dubitare di quanto puoi andare avanti. Mantieni viva quella passione. Il tuo meglio deve ancora venire".