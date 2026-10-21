Chivu onesto: "All'Inter è venuto un po' di braccetto ma sappiamo soffrire"

"Abbiamo avuto buon approccio, poi ci è preso il braccetto. La preoccupazione. Le ultime sconfitte in Champions hanno lasciato traccia". Così Cristian Chivu dopo Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Champions League .

Chivu dopo Inter-Shakhtar Donetsk: "Bravi a soffrire in dieci e ad alzare il livello"

In diretta su Prime Video, nel postpartita, il tecnico dei nerazzurri ha commentato: "Avevamo bisogno di una partita seria. Sapevamo che non sarebbe stato semplice. I cambi fatti prima del 60' hanno dato energia ed entusiasmo. Rimasti in dieci abbiamo fatto vedere che sappiamo soffrire, alzare il livello di attenzione ed energia. E poi siamo stati fortunati a non prendere gol. Facevamo fatica a riconquistare la palla, contro una squadra di buona qualità, già in undici. Ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto qualche rincorsa in più. Sono felice per i ragazzi, se lo meritavano. La Champions è stata problematica per noi negli ultimi periodi. Spero che questa vittoria ci ridia entusiasmo".

Chivu: "Martinez? Non posso essere drastico nell'esprimere verdetti per qualche errore"

Josep Martinez si è riscattato con un paio di grnadi parate: "Ci tengo a tutti i miei portieri, sono bravissimi portieri. Non posso essere drastico nell’esprimere qualche verdetto per qualche errore. Il portiere viene sempre messo in prima pagina, in piazza, quando commette degli errori. Ma io devo dare fiducia. A tutti. Le stagioni sono lunghe e c’è bisogno di tutti. C’è bisogno di pazienza. Abbiamo tre portieri molto forti".

Inter, Chivu esalta Mkhitaryan: "È un esempio, tutti abbiamo da imparare da lui"

Assist fantastico per l'eterno Mkhitaryan, gran lancio per il gol vittoria di Carlos Augusto: "Mkhitaryan è un esempio per come si allena, per come si comporta. Tutti abbiamo da imparare da lui. Sono stati bravi tutti, però. Anche quelli che non sono subentrati, come Pio Esposito. Avrei voluto metterlo, ma siamo rimasti in dieci e abbiamo tenuto in campo Thuram per sfruttare l'attacco della profondità. Siamo stanchi, ci tenevamo a vincerla. Vincere anche non esprimendo un bel gioco vale tanto".