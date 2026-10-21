Dominio Como, poker clamoroso contro il Manchester United: Nico Paz show, in gol Douvikas e Ramon

Una serata magica che il Como difficilmente dimenticherà. La squadra di Cesc Fabregas travolge 4-1 il Manchester United al Sinigaglia, al termine di una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. A guidare l’impresa è Nico Paz , che apre le marcature dopo appena due minuti con un bellissimo mancino a giro e firma il 3-0. In mezzo c’è la rete di Douvikas , mentre il poker porta la firma di Jacobo Ramón . Nel recupero arriva il gol di Zirkzee . Crisi nera per gli uomini di Carrick, confusi e mai realmente pericolosi.

Nico Paz si sblocca in Champions con un gioiello

Sotto la pioggia del Sinigaglia, il Como impiega appena due minuti per indirizzare la serata. Lo United aveva appena sfiorato il vantaggio con un sinistro largo di Dalot. Sul ribaltamento Da Cunha trova Nico Paz appena dentro l’area, l’ex Real si sistema il pallone e lascia partire un mancino a giro che non dà scampo a Lammens: è il suo primo gol in Champions League. Da lì la partita è tutta dei lariani, che tengono costantemente il pallone e approfittano degli errori, tanti, dello United. Gli inglesi pressano spesso a vuoto e si affacciano dalle parti di Butez quasi solo su palla inattiva. Nella seconda metà del primo tempo fa tutto Douvikas: prima costringe Lammens a una respinta in corner, al 39' spreca alto un grande pallone di Couto e al 41' viene steso in area dal portiere belga, ma era partito in fuorigioco.

Apoteosi per il Como: poker contro lo United

La ripresa si apre con un’altra mazzata per lo United: al 49' Baturina serve Nico Paz, l’argentino premia il taglio di Douvikas che brucia De Ligt e batte Lammens in uscita. Gli inglesi non riescono più a reagire e il Como ne approfitta per il tris che nasce da un errore in costruzione di Baleba: Nico Paz gli ruba il pallone, si invola verso la porta e firma la doppietta personale. Lo United si fa vivo solo con tiri da fuori, di Tielemans e Bruno Fernandes e quello più insidioso di Diallo, il migliore dei suoi in una serata drammatica. Al 76' arriva anche il poker, al termine di un’azione corale da manuale: Kaiki pennella dalla sinistra un cross perfetto per l’inserimento sul secondo palo di Ramón, che tutto solo in area svetta di testa e batte Lammens per la quarta volta. In pieno recupero, arriva il gol della bandiera degli inglesi che porta la firma di Joshua Zirkzee.