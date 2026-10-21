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De Ligt torna finalmente in campo: l'ex Juve titolare contro il Como quasi un anno dopo l'ultima volta

Il difensore olandese debutta in Champions League: ecco da quando non scendeva sul terreno di gioco
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2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 18:23

De LigtManchester UnitedComo

Buone notizie per Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese è stato scelto da Carrick per guidare la difesa del Manchester United nella sfida contro il Como, valevole per la terza giornata della League Phase della Champions League. Per l'ex giocatore della Juventus si tratta di un ritorno in campo dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco.

 

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De Ligt, il lungo infortunio

Matthijs de Ligt torna quindi a giocare una gara ufficiale dal  novembre 2025, quando disputò 90 minuti nel successo per 2-1 in Premier League contro il Crystal Palace. Da allora, il giocatore è rimasto fuori causa per i postumi di un problema alla schiena. Un guaio fisico che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per lungo tempo.

Le scelte di Carrick per Como-United

Carrick ha deciso di dargli fiducia: De Ligt formerà la coppia centrale con Maguire. Sulle corsie esterne ci saranno invece Dalot e Mazraoui. L'ex centrale della Juventus è pronto a tornare protagonista. 

 

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