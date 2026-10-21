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Arbitro Harm Osmers

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Inter-Shakhtar Donetsk diretta Champions League: segui la partita di oggi in diretta

La squadra di Chivu costretta a vincere dopo le due sconfitte nelle prime due partite della competizione, contro Real Madrid e Bruges
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2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 19:43 (Aggiornato il 21.10.2026, 20:06)

Adesso o mai più. L’Inter deve mettersi alle spalle la pessima striscia di risultati in Champions (sconfitta in 7 delle ultime 8 gare) e ritornare a conquistare i tre punti. Di fronte c’è un avversario sicuramente abbordabile, lo Shakhtar Donetsk. Certo, si era detta la stessa cosa del Bruges, andato poi a vincere a San Siro. Quindi i nerazzurri devono giocare al massimo e non sottovalutare l’avversario. Anche perché la classifica piange di brutto, con quello 0 alla voce punti che non rende giustizia alla forza della squadra. Segui con noi la partita di oggi.

20:02

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko, Marlon Gomes; Pedrinho, Mendoza, Alisson Santana; Kaua Elias.

19:45

La partita in tv

Inter-Shaktar Donetsk sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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