Inter-Shakhtar Donetsk diretta Champions League: segui la partita di oggi in diretta

Adesso o mai più. L’Inter deve mettersi alle spalle la pessima striscia di risultati in Champions (sconfitta in 7 delle ultime 8 gare) e ritornare a conquistare i tre punti. Di fronte c’è un avversario sicuramente abbordabile, lo Shakhtar Donetsk. Certo, si era detta la stessa cosa del Bruges, andato poi a vincere a San Siro. Quindi i nerazzurri devono giocare al massimo e non sottovalutare l’avversario. Anche perché la classifica piange di brutto, con quello 0 alla voce punti che non rende giustizia alla forza della squadra. Segui con noi la partita di oggi.