Champions League
mercoledì 21 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
21:00
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Stadio Giuseppe Meazza
Arbitro Harm Osmers
Arbitro Harm Osmers
Inter-Shakhtar Donetsk diretta Champions League: segui la partita di oggi in diretta
Adesso o mai più. L’Inter deve mettersi alle spalle la pessima striscia di risultati in Champions (sconfitta in 7 delle ultime 8 gare) e ritornare a conquistare i tre punti. Di fronte c’è un avversario sicuramente abbordabile, lo Shakhtar Donetsk. Certo, si era detta la stessa cosa del Bruges, andato poi a vincere a San Siro. Quindi i nerazzurri devono giocare al massimo e non sottovalutare l’avversario. Anche perché la classifica piange di brutto, con quello 0 alla voce punti che non rende giustizia alla forza della squadra. Segui con noi la partita di oggi.
20:02
Formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny.
SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko, Marlon Gomes; Pedrinho, Mendoza, Alisson Santana; Kaua Elias.
19:45
La partita in tv
Inter-Shaktar Donetsk sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
San Siro, Milano
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