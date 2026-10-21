Champions League, il Galatasaray di Osimhen affonda il Lilla di Davide Ancelotti

Il mercoledì del terzo turno di pahase league della Champions League si è aperto allo Stade Pierre-Mauroy con la sfida tra il Lilla di Ancelotti e il Galatasaray di Okan Buruk, che si presentavano alla sfida ancora ferme a zero punti. A muovere la classifica sono i turchi, che passano 4-2 alla Decathlon Arena: Akgun porta avanti gli anatolici, il classe 2007 Diaouné la ribalta con una doppietta e Batrakov trova il pari un attimo prima dell'intervallo. Nella ripresa sorpasso ospite grazie all'autorete di Ozer e gol della sicurezza firmato da Osimhen.