Euforia Fabregas: "Como, è solo l'inizio". Poi la dedica speciale al magazziniere e la scenetta con Boban in tv
Sogno o realtà? Tutto vero: il Como vola e schiaccia il Manchester United in Champions League. Il poker fa gonfiare il petto a Fabregas a fine gara, che però predica calma: "È una notte speciale, ma siamo solo all'inizio. Manteniamo i piedi per terra. Oggi abbiamo disputato una bella partita, ma pensiamo alla partita di sabato. Vogliamo dedicare la vittoria a Davide Baccarini, uno dei nostri magazzinieri. Lui sa perché. Dobbiamo rimanere umili. Noi proviamo a dare il massimo come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. La preparazione è fondamentale, ma se non c'è convinzione nei ragazzi è molto più difficile. È quello che mi piace di più di loro. Erano emozionati. Il 70% della rosa ha giocato quest'anno le prime partite in Europa. Ora arriva la parte più difficile, ovvero continuare a giocare così anche sabato. Sono venuto qui per finire la carriera in campo. Poi ho avuto l'opportunità di iniziare con la Primavera. Carta bianca per il progetto? Nessuno ti regala nulla. Ho la grande fortuna di avere un presidente e un direttore sportivo magnifici. Mi capiscono e mi seguono. Lavoro con gente di calcio che ha le mie stesse idee".
Nico Paz, la stella del Como
Così l'argentino, autore di una doppietta e un assist: "È stata una delle notti più belle della carriera - spiega a Sky Sport - Sono ancora giovane, ma non la dimenticherò mai. Sognavo di arrivare a giocare una partita del genere, stasera siamo andati oltre. È una notte storica per tutti i comaschi. Dobbiamo goderci la vittoria e continuare così, poi vedremo dove potremo arrivare. Bisogna giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Sul primo gol ho visto lo spazio e ho deciso di provare il tiro a giro. È andata bene. Questa notte era inimmaginabile, sono molto felice di poter vivere una serata del genere davanti ai tifosi e alla mia famiglia".
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