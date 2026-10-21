Euforia Fabregas: "Como, è solo l'inizio". Poi la dedica speciale al magazziniere e la scenetta con Boban in tv

Sogno o realtà? Tutto vero: il Como vola e schiaccia il Manchester United in Champions League. Il poker fa gonfiare il petto a Fabregas a fine gara, che però predica calma: "È una notte speciale, ma siamo solo all'inizio. Manteniamo i piedi per terra. Oggi abbiamo disputato una bella partita, ma pensiamo alla partita di sabato. Vogliamo dedicare la vittoria a Davide Baccarini, uno dei nostri magazzinieri. Lui sa perché. Dobbiamo rimanere umili. Noi proviamo a dare il massimo come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. La preparazione è fondamentale, ma se non c'è convinzione nei ragazzi è molto più difficile. È quello che mi piace di più di loro. Erano emozionati. Il 70% della rosa ha giocato quest'anno le prime partite in Europa. Ora arriva la parte più difficile, ovvero continuare a giocare così anche sabato. Sono venuto qui per finire la carriera in campo. Poi ho avuto l'opportunità di iniziare con la Primavera. Carta bianca per il progetto? Nessuno ti regala nulla. Ho la grande fortuna di avere un presidente e un direttore sportivo magnifici. Mi capiscono e mi seguono. Lavoro con gente di calcio che ha le mie stesse idee".