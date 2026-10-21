Bufera Manchester United: "Umiliati", "Vergognosi". La stampa inglese si ribella e chiede l'esonero di Carrick

Travolto dal 4-1 Como e dalle polemiche in Inghilterra nel postpartita: bufera sul Manchester United . Stampa britannica e opinionisti scatenati e spietati dopo la debacle al Sinigaglia dei Red Devils nella terza giornata della Fase Campionato di Champions League .

Il The Telegraph sul Manchester United travolto a Como: "Il tipo di prestazione che costa il posto a un allenatore"

Il The Telegraph non usa giri di parole: "Ci sono stati dei momenti bui nell'era post-Sir Alex Ferguson, ma questo è stato tra i peggiori in assoluto: il tipo di prestazione che costa il posto a un allenatore, il tipo di dimostrazione che evidenzia una disconnessione fondamentale, il tipo di occasione che ti fa pensare che il Manchester United sia più lontano che mai dal suo livello".

"Le scuse di Carrick ai tifosi come quelle di Solskjaer prima dell'esonero"

Nessuno sconto per Carrick, sempre più sulla graticola: "Al fischio finale, Carrick si è avvicinato ai 700 tifosi dello United presenti, ha alzato entrambe le mani in segno di scusa per ben sette volte e poi si è allontanato lungo il tunnel senza degnare di uno sguardo nessuno dei suoi giocatori. Si sono visti dei richiami a Ole Gunnar Solskjaer al Watford nel novembre 2021, quando alzò le mani in segno di scusa prima di essere esonerato 24 ore dopo. In quell'occasione, i tifosi dello United fischiarono Solskjaer. Carrick ha ricevuto almeno un educato applauso dai tifosi qui, ma se questo significhi qualcosa è un'altra questione".

"Se i giocatori dello United sono da parte del loro allenatore lo dimostrano in un modo davvero particolare"

E ancora: "A Carrick piace ripeterci che i suoi giocatori dello United stanno facendo squadra, che la squadra non è poi così lontana dall'obiettivo, che tutto si risolve per piccoli dettagli. Ha persino descritto il pareggio per 1-1 di domenica a Leeds come un 'nuovo inizio'. Ma ciò che si vede in campo ci dice tutt'altro. Persino per gli standard di questa stagione, quello che è successo qui a Como è stato scioccante. Se i giocatori dello United sono davvero dalla parte del loro allenatore, se credono davvero in lui, lo dimostrano in un modo davvero particolare".