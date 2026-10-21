Manchester United travolto a Como, il celebre tifoso capellone: "Siete seri? Carrick deve andarsene ora!"

Non solo la stampa e gli opinionisti: tutti contro il Manchester United e Carrick dopo la pesante sconfitta a Como nella terza giornata della Fase Campionato di Champions League . Compreso Frank Ilett , diventato celebre sui social con il soprannome di The United Strand con la sua scommessa che non riesce a vincere: tagliarsi i capelli dopo cinque vittorie consecutive dei Red Devils .

Ilett dopo Como-Manchester United: "Che prestazione imbarazzante!"

A caldo, qualche istante più tardi del fischio finale del match al Sinigaglia, Ilett ha postato un video con la sua reazione al 4-1 incassato dalla sua squadre del cuore contro Nico Paz e compagni. Visibilmente contrariato, Ilett ha esclamato: "Che prestazione imbarazzante, 4-1! Ma siete seri? Anche se l'ho amato come giocatore, Carrick deve andarsene ora. Non so chi potrebbe venire o che potrebbe fare meglio con questa squadra: non c'è passione, non c'è intensità e non si lotta".