Manchester United travolto a Como, il celebre tifoso capellone: "Siete seri? Carrick deve andarsene ora!"
Non solo la stampa e gli opinionisti: tutti contro il Manchester United e Carrick dopo la pesante sconfitta a Como nella terza giornata della Fase Campionato di Champions League. Compreso Frank Ilett, diventato celebre sui social con il soprannome di The United Strand con la sua scommessa che non riesce a vincere: tagliarsi i capelli dopo cinque vittorie consecutive dei Red Devils.
Ilett dopo Como-Manchester United: "Che prestazione imbarazzante!"
A caldo, qualche istante più tardi del fischio finale del match al Sinigaglia, Ilett ha postato un video con la sua reazione al 4-1 incassato dalla sua squadre del cuore contro Nico Paz e compagni. Visibilmente contrariato, Ilett ha esclamato: "Che prestazione imbarazzante, 4-1! Ma siete seri? Anche se l'ho amato come giocatore, Carrick deve andarsene ora. Non so chi potrebbe venire o che potrebbe fare meglio con questa squadra: non c'è passione, non c'è intensità e non si lotta".
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