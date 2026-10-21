Salto in avanti nel ranking Uefa dopo i colpi Como, Inter, Roma e Napoli: come cambia la corsa al quinto posto Champions  

Il ranking Uefa conta. E l'Italia ha incrementato le possibilità di aggredire le posizioni che contano dopo le vittorie di Roma, Napoli e Como e Inter. Un en plein importante che serve per scalare la classifica e quindi puntare ad avere cinque squadre nella prossima edizione di Champions League. Infatti, l'Italia insegue (era al settimo posto prima di stasera), ma adesso si trova al quinto posto.