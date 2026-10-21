Salto in avanti nel ranking Uefa dopo i colpi Como, Inter, Roma e Napoli: come cambia la corsa al quinto posto Champions
Il ranking Uefa conta. E l'Italia ha incrementato le possibilità di aggredire le posizioni che contano dopo le vittorie di Roma, Napoli e Como e Inter. Un en plein importante che serve per scalare la classifica e quindi puntare ad avere cinque squadre nella prossima edizione di Champions League. Infatti, l'Italia insegue (era al settimo posto prima di stasera), ma adesso si trova al quinto posto.
Come funziona il ranking Uefa
Ma come funziona? I risultati di tutti i club di ogni singola Federazione concorrono alla creazione di un punteggio stagionale. Il ranking premia le prime due in classifica con un posto extra in Champions League nella stagione seguente. Nel caso della Serie A, quindi, il quinto posto può diventare utile per accedere alla coppa più importante d'Europa.
La classifica dopo i colpi di Como e Inter
1
Inghilterra
7.388
2
Spagna
6.750
3
Germania
6.714
4
Turchia
6.500
5
Italia
6.357
6
Portogallo
6.300
7
Norvegia
6.200
8
Azerbaigian
5.625
9
Belgio
5.400
10
Francia
5.500
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS