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Gil Manzano ritrova la Roma dopo il discusso playoff contro il Feyenoord: il precedente

Il direttore di gara spagnolo arbitrerà la sfida dei giallorossi all'Old Trafford contro il Manchester United. Gli olandesi affronteranno l'Inter, Nyberg alla direzione
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3 min

Pubblicato il 01.11.2026, 14:54

RomaInterChampions League

Prosegue il tour de force delle italiane che, dopo il weekend di campionato, torneranno in campo per la Champions League nella quarta giornata della fase campionato. Sarà lo svedese Glenn Nyberg a dirigere martedì 3 novembre alle 21 al De Kuip di Rotterdam la sfida fra Feyenoord e Inter. Accanto a lui gli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto uomo Adam Ladebäck; al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, Avar l’inglese Stuart Attwell. Sempre martedì alle 21, all’Old Trafford, toccherà invece allo spagnolo Jesús Gil Manzano arbitrare Manchester United-Roma, con una squadra arbitrale interamente spagnola: assistenti Porras Ayuso e Barbero, quarto ufficiale Martínez Munuera, al Var Del Cerro Grande e all’Avar Cuadra Fernández.

 

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Manchester United-Roma affidata a Gil Manzano: i precedenti

Per l’arbitro spagnolo sarà il secondo appuntamento stagionale con i giallorossi, dopo l’esordio europeo di Istanbul. Il primo precedente risale al 7 novembre 2019, la sconfitta per 2-1 sul campo del Borussia Mönchengladbach in Europa League. Il secondo è il ritorno dei playoff di Europa League contro il Feyenoord, superato dalla Roma ai rigori nel febbraio 2024: una direzione discussa, in cui lo spagnolo fu criticato per due possibili rigori non concessi. Il terzo è il più recente: l’1-1 contro il Fenerbahce alla prima giornata della League Phase di Champions. Allargando lo scenario agli incroci con le italiane, l'arbitro spagnolo aveva diretto anche la semifinale di Champions tra Milan e Inter nel 2023, la gara d’andata, e Aston Villa-Juventus nella League Phase 2024/2025. L’ultimo precedente risale a poco più di un mese fa con la Nazionale: Francia-Italia 1-1 allo Stade de France.

 

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I precedenti di Nyberg con l'Inter

Nyberg, classe 1988, ha già incrociato i nerazzurri in due occasioni. La prima risale alla League Phase 2024/2025, quando diresse Manchester City-Inter all’Etihad: finì 0-0. La seconda nella scorsa edizione della Champions, il netto 4-0 dell’Inter sul campo dell’Union Saint-Gilloise. In questa stagione lo svedese ha già diretto un’italiana: Napoli-Arsenal, alla prima giornata della League Phase.

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