Manchester United-Roma, l’occasione di Gasp e i rischi di Carrick

INVIATO A MANCHESTER – È un'occasione d’oro, di quelle che non capitano poi tanto spesso. Ma è pure una trappola arrivare a pensare che stavolta sarà tutto facile, perché lo United ferito è uno United arrabbiato e in cerca di riscatto, quasi all’ultima spiaggia. La Roma a Old Trafford ha sempre perso nella sua storia – 4 sconfitte su 4, di cui due dolorosissime per 7-1 e 6-2 – e per la prima volta arriva a Manchester da favorita alla luce dello stato di forma delle due formazioni e probabilmente anche del livello tecnico-tattico che le squadre stanno esprimendo. La formazione di Gasperini vola sulle ali dell’entusiasmo, forte del suo coraggio offensivo, di un attacco stellare (32 gol in 13 partite) e di una rosa con 20 titolari intercambiabili, quella di Carrick, a rischio esonero, ha le gomme a terra, teme contraccolpi e continua a collezionare figuracce sia in patria sia a livello internazionale con sei sconfitte e tre pareggi nelle ultime nove partite.

In piena zona retrocessione

In Serie A i giallorossi hanno vinto 7 gare e pareggiato tre volte in tre sfide ad alta quota contro Inter, Como e Napoli. In Champions una sola sconfitta, quella rocambolesca per 3-4 contro il Real dopo aver dominato i blancos per 80 minuti. I Red Devils, reduci da un altro ko in campionato, sabato per 2-0 contro il Chelsea, invece non vincono una partita dal 10 settembre, al debutto in Europa contro i modesti azeri del Sabah. Prima e dopo quella sfida che aveva illuso l’ambiente, un il loro cammino è considerato un mezzo disastro: 17° posto in Premier con 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte in piena zona retrocessione, già eliminati dalla coppa di lega e protagonisti loro malgrado di due batoste in Champions, contro l’Atletico (2-0) e soprattutto il Como (4-1). Il gruppo sembra scollato rispetto alla guida tecnica, ci sono già stati un paio di casi all’interno dello spogliatoio, giocatori simbolo come Lisandro e Bruno Fernandes hanno già contestato apertamente le scelte del club e i tifosi sono pronti a chiedere l’ennesima rivoluzione. Mbeumo e compagni sono dunque in apnea, nonostante la loro società abbia vissuto l’ennesima estate da regina del mercato. Tra luglio e agosto Wilcox, il dirigente che si occupa del mercato, ha speso 174 milioni con due colpi da più di 50 (56 per Andrey Santos, 76 per Baleba); sommati ai 173 del 2025-26, ai 250 del 2024-25, ai 215 del 2023-24 e ai 250 del 2022-23 le spese per i calciatori acquistati raggiungono nel quinquennio oltre un miliardo senza raggiungere sostanziali risultati.