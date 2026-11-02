Manchester United-Roma, conferenza Gasperini e De Roon: orario e dove vederla in diretta

Giornata di vigilia per la Roma di Gian Piero Gasperini, pronta ad affrontare la prestigiosa trasferta di Manchester e la sfida contro lo United di Michael Carrick, in piena crisi di prestazioni e risultati in questo avvio di stagione. Ottimo momento, invece, per l'undici giallorosso, reduce dal roboante 5-2 di Udine contro la squadra di Kosta Runjaic. La squadra è partita alla volta dell'Inghilterra direttamente dall'aeroporto di Trieste, dopo una seduta di allenamento andata in scena proprio in Friuli, e stasera effettuerà la rifinitura ad Old Trafford.