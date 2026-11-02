Una Roma travolgente domina in casa dell'Udinese

Manchester United-Roma, conferenza Gasperini e De Roon: orario e dove vederla in diretta

Il tecnico giallorosso e il centrocampista olandese presenteranno oggi la prestigiosa sfida di Champions in programma domani ad Old Trafford
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2 min

Pubblicato il 02.11.2026, 12:25

Champions LeagueManchester United-RomaGasperiniDe Roon

Giornata di vigilia per la Roma di Gian Piero Gasperini, pronta ad affrontare la prestigiosa trasferta di Manchester e la sfida contro lo United di Michael Carrick, in piena crisi di prestazioni e risultati in questo avvio di stagione. Ottimo momento, invece, per l'undici giallorosso, reduce dal roboante 5-2 di Udine contro la squadra di Kosta Runjaic. La squadra è partita alla volta dell'Inghilterra direttamente dall'aeroporto di Trieste, dopo una seduta di allenamento andata in scena proprio in Friuli, e stasera effettuerà la rifinitura ad Old Trafford.

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Gasperini e De Roon in conferenza stampa prima di Manchester United-Roma: l'orario

La conferenza stampa prepartita di Gian Piero Gasperini e Marten De Roon, alla vigilia di Manchester United-Roma, è prevista per le ore 18:20 italiane (17:20 locali) a Manchester. Il calcio d'inizio del match, invece, è in programma domani, martedì 3 novembre, alle ore 21.

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Dove vedere la conferenza stampa di Gasperini e De Roon in diretta

Toccherà a Gasperini e De Roon presentare l'incontro valido per la quarta giornata della fase campionato di Champions League: la conferenza stampa pregara verrà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming su tutti i canali social ufficiali (Facebook, YouTube e X) dell'AS Roma, a partire dalle 18:20.

 

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