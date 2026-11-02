Decisi gli arbitri Champions per Porto-Napoli e Lens-Como

Il Napoli avrà la possibilità di dimenticare la sconfitta in casa della Juventus. Dovrà aggrapparsi alla Champions League e alla trasferta sul campo del Porto , in programma mercoledì 4 novembre alle 21. Allegri non avrà Di Lorenzo e De Bruyne , usciti infortunati dall'Allianz Stadium, ma proverà a riscattare immediatamente la partenza deludente in campionato, dove dopo dieci giornate è a 14 punti in classifica, la metà di quelli della Lazio capolista.

Oliver per Porto-Napoli

Testa all'Europa, quindi: lì il Napoli in tre gare ha sommato solo una vittoria, nell'ultima giornata contro il Bodo/Glimt. Allegri cerca continuità, oltre al riscatto. Intanto, si conosce l'arbitro del match: sarà l'inglese Michael Oliver ad arbitrare Porto-Napoli, valida per la quarta giornata di League Phase di Champions. Al suo fianco gli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring; Thomas Bramall quarto ufficiale, al Var Stuart Attwell e il tedesco Christian Dingert.

L'arbitro di Lens-Como

L'Uefa ha invece designato il norvegese Rohit Saggi per Lens-Como, in programma sempre mercoledì alle 21; a coadiuvarlo, i collaboratori Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukasen; quarto uomo Marius Hansen Grotta, al Var i tedeschi Robert Schroder e Bastian Dankert.