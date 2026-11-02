Gasperini prima di United-Roma: "Tutti hanno diritto a sognare. A centrocampo siamo contati"

MANCHESTER - "In campionato stanno attraverso un momento di difficoltà nei risultati ma non possiamo farci distrarre. Lo United è comunque una squadra forte, ci sono giocatori di assoluto valore, è un ambiente caldo e difficile: ci prepariamo come se affrontassimo il miglior Manchester”. Si apre così la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Manchester United-Roma , partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League . "La perfezione? Non esiste né per le grandi squadra, nè per noi. La nostra qualità è che cerchiamo sempre di migliorarci, conosciamo le nostre caratteristiche ma sappiamo che in alcune situazioni possiamo fare meglio. Questo è il teatro dei sogni? Tutti hanno diritto a sognare . Io cerco di fare sogni realizzabili a breve, a partire da domani, in uno stadio fantastico famoso in tutto il mondo. Spero sia realizzabile”.

Gasperini: "A centrocampo siamo contati"

La Roma arriva ad una delicata partita di Champions sulle ali dell'entusiasmo, ma anche con tanti giocatori indisponibili: "Ci mancano Pellegrini, Dybala e Koné negli stessi reparti, cerchiamo di adattarci un po’ in certi momenti. Abbiamo l’alternativa di Castro con Malen, ma centrocampo siamo contati. Spero sia solo un momento di passaggio. Abbiamo fatto queste sette partite, sul filo del rasoio. Ma abbiamo sempre avuto giocatori preparati che hanno recuperato velocemente. Mora? Sta bene, i 17 che ci sono sono tutti pronti. Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti. Difficile in questa settimana. Lulli? In quel reparto sta facendo molto bene anche Wesley. Molina aveva bisogno di giocare e anche Rensch ha fatto molto bene. Per loro è dispendioso, coprono tanto campo con accelerazione e velocità”. Infine sul periodo negativo che sta vivendo Carrick: "Ogni situazione è diversa, non conosco precisamente quella del Manchester ma so che ha giocatori forti. Si può subire per un certo periodo, ma poi riesci a ripartire, speriamo da dopodomani. Paragone con me all'Inter? Lì sono stato davvero troppo poco, tre partite, quindi non farei quel paragone”.

De Roon: "Sono sulla buona strada per farmi perdonare"

In conferenza con Gasperini anche De Roon: "Il mister è unico, il suo modo di allenarci tatticamente è sopra a tutti. Lo stimo tantissimo, è un calcio veloce, per fare tanti gol e giocare con tantissima intensità. Io sto bene, da quando sono arrivato mi serviva ritrovare ritmo e condizione fisica, l’abbiamo messa a posto durante la sosta. La Roma sulla stessa strada dell'Atalanta? All’Atalanta abbiamo fatto un percorso fantastico, sembrava contasse solo vincere dei trofei. La Roma sta giocando bene, il primo anno di Champions ti fa giocare partite di alto livello. Vogliamo dare continuità alle prestazioni, come in uno stadio magico come quello di domani. Col Real Madrid siamo stati poco maturi, ma stiamo crescendo, il modo di affrontare le squadre e giocare porta spettacolo, proviamo sempre a segnare e non chiuderci. Farmi perdonare dai tifosi? Sono sulla buona strada, le prestazioni sono sempre quelle che contano. Ma mi ha fatto piacere essere applaudito quando sono uscito col Cagliari. I fatti dimostrano sempre quello che vali”.