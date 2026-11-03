Napoli in piena emergenza, senza dieci uomini: la situazione prima della sfida con il Porto

Venti convocati per la Champions. Ma tre sono portieri e tre sono della Primavera. E così, a conti fatti, il Napoli che domani sfiderà il temibilissimo Porto di Farioli nella quarta giornata della league phase sarà una squadra a brandelli. Il fantasma del Dragão. Quel che resta di una rosa che non è stata al completo neanche il primo giorno di ritiro e che ieri è ripartita con due elementi in meno rispetto a quelli che sabato sono arrivati a Torino , in vista della doppia trasferta campionato-Champions: Di Lorenzo e Olivera . Il Napoli vive un momento talmente paradossale che ha tra gli indisponibili finanche l’aeroporto titolare: lo scalo di Capodochino è chiuso fino al 1° dicembre per lavori e la comitiva ha dovuto modificare le abitudini decollando per il Portogallo da Caselle, senza l’agio di poter passare da casa.

Il momento del Napoli

Al netto di un lungo elenco di problematiche tecnico-tattiche, il Napoli avrebbe bisogno anche di un po’ di fortuna: non gliene va bene una. Domani, dopo aver scontato due giornate di squalifica in campionato, al Dragão tornerà Allegri in panchina. A lui, come al suo vice Landucci, va riconosciuto di non aver mai cercato alibi e di non essersi mai nascosto dietro gli infortuni, ma in qualche modo dovrà trovare l’equilibrio in questo incomprensibile percorso fatto di continue fermate e ripartenze. La certezza è rappresentata dai numeri: 14 punti in 10 giornate di campionato sono il peggior risultato del Napoli dal 2009-2010. All’epoca finì sesto dopo l’esonero di Donadoni e l’arrivo di Mazzarri. Max non riesce a trovare continuità: veniva da tre partite piene di segnali interessanti, con 11 gol a mitigare l’endemica gracilità difensiva, ma allo Stadium ha registrato solo passi indietro. Notevoli, strutturali e psicologici. Napoli fragile e con l’autonomia limitata a un tempo, impalpabile in mezzo e anche in attacco senza Hojlund. Addirittura sovrastato nella ripresa da una Juve appena sufficiente ma molto più volenterosa e affamata, già prima dell’espulsione di Marianucci.

Napoli, le scelte di Allegri

In Champions, in questo momento, la squadra è 22ª e in zona playoff: è bastata la vittoria con il Bodø/Glimt a restituire vita alle speranze, dopo le sconfitte con Arsenal e Villarreal. Un colpo in trasferta in Champions manca dal 24 ottobre 2023 a Berlino con l’Union. Una vita. Ma per la verità, dall’epoca, i successi sono stati pochi in generale: 4 su 16 partite. Allegri è stato l’ultimo a guidare un’italiana alla vittoria al Dragão contro il Porto: con la Juve nel 2017. Ma domani le difficoltà saranno all’ennesima potenza: sia per il valore della squadra di Farioli, sia per le assenze. Dieci indisponibili: Alisson, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Favasuli, Lobotka, Neres, Olivera, Spinazzola e il fuori lista Marianucci. Di Lorenzo e Olivera, fermati da risentimenti muscolari contro la Juve, sono rientrati a Napoli, mentre De Bruyne, alle prese con un problema alla caviglia sinistra rimediato sempre allo Stadium, è partito ma è in dubbio. Ieri la squadra s’è allenata a Vinovo, la casa della Juventus Women e della Next Gen: differenziato per Milinkovic-Savic e Hojlund, fuori domenica per sovraccarico e influenza. Oggi sarà fondamentale per loro e per KDB. Senza un solo terzino di ruolo a destra e a sinistra, l’idea più plausibile è un 3-5-2 con Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Anguissa, Gilmour e McTominay in mediana, Politano e Lang a tutta fascia; Giovane o Lucca con Hojlund. Che di aspirine ne avrà prese un bel po’.