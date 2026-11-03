La Roma sfida lo United, Gasperini non cambia la formula: pressing e coraggio all'Old Trafford

Il vento gelido del nord dell'Inghilterra in questi giorni trasporta anche i sentimenti più reconditi, come la paura. Tra i tipici mattoncini color laterizio della zona di Stretford e gli sprazzi d'arancio delle foglie cadenti di un autunno inoltrato, c'è chi coglie nitide sfumature giallorosse. Incredibile a dirsi, ma la Roma è arrivata al Teatro dei Sogni da favorita . Si sa, sono tempi duri per gli appassionati di calcio a Manchester. Quelli del City sembrano sull'orlo del precipizio in attesa delle sanzioni per le violazioni finanziarie, i fan dello United si ritrovano invece inghiottiti dalla zona retrocessione dopo un decennio di stenti. Dall’addio di Ferguson i Red Devils hanno speso 3 miliardi senza mai voltare pagina: tolti i tre titoli nel biennio di Mourinho, il club con più tifosi al mondo ha alzato quattro coppe che da queste parti considerano “secondarie” – una di lega, un Community Shield e due FA Cup – in undici stagioni. «Dimentichiamoci quello che siamo stati», è il motto di Bruno Fernandes, il capitano di una nave in tempesta.

I numeri opposti

Altro che sogni, Old Trafford per la Roma è sempre stata una botola degli incubi. In questo stadio ha perso 4 volte su 4, inclusi il 7-1 nei quarti della Champions 2006-07 con Spalletti e il 6-2 nella semifinale d’andata dell’Europa League 2020-21 con Fonseca. Gasperini, il primo a raggiungere le 30 vittorie in A con la Roma in 48 panchine, ha un’altra occasione per aggiornare l'almanacco dei primati. Ieri ha fatto gli scongiuri quando gli hanno ricordato che affronterà una squadra con le ruote sgonfie, reduce da 6 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 9 uscite. In Europa non vince dal 10 settembre, in campionato addirittura da fine agosto. Provate anche solo per un attimo a paragonare questo andamento col clima d’euforia di Trigoria, dove abita una formazione in salute e in grado di segnare 36 gol in 13 partite. Verrebbe da pensare che sia facile portare via punti da qui, ma l’unica cosa facile nel calcio è sottovalutare l’avversario e scivolare sul più bello.