Dove vedere Manchester United-Roma in tv? Sky o Prime Video, orario
Manchester United-Roma, a voi. Notte Champions all'Old Trafford con la sfida valida per la quarta giornata della Fase Campionato tra i Red Devils di Carrick, sempre più in bilico, e i giallorossi di Gasperini. Gli inglesi, vittoriosi al debutto contro gli azeri del Sabah (4-0), hanno perso le ultime due partite nella massima competizione europea per club: 2-0 a Madrid contro l'Atletico e 4-1 a Como. La Roma, che ha pareggiato all'esordio in Turchia contro il Fenerbahce (1-1), è stata poi battuta all'Olimpico dal Real Madrid (4-3) dove si è, però, prontamente riscattata travolgendo 4-0 lo Slovan Bratislava.
Manchester United-Roma, l'orario
Manchester United-Roma è in programma oggi, martedì 3 novembre, alle ore 21 all'Old Trafford di Manchester. Dirigerà l'incontro lo spagnolo Gil Manzano. Assistenti di linea: Porras Ayuso e Barbero. Quarto uomo: Munuera. Var: del Cerro Grande. Avar: Fernandez.
Dove vedere Manchester United-Roma in diretta tv
Manchester United-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport (canale 253) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Manchester United-Roma, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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