Dove vedere Feyenoord-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario
Feyenoord-Inter, palla al centro. Si va in campo per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League. Gli olandesi di Van Bronckhorst sono stati travolti in trasferta al debutto dal Barcellona (5-1), hanno poi superato in casa il Como (3-2), prima di cadere nuovamente lontano dal De Kuip: 1-0 a Siviglia contro il Betis. I nerazzurri di Chivu, desiderosi di riscatto dopo il ko nel derby in campionato contro il Milan (3-1), sconfitti all'esordio al Bernabeu dal Real Madrid (2-1) e a San Siro dal Bruges (4-3) cercano continuità nella massima competizione europea per club dopo il successo interno contro lo Shakhtar Donetsk (1-0).
Feyenoord-Inter, l'orario
Feyenoord-Inter è in programma oggi, martedì 3 novembre, alle ore 21 al Feyenoord Stadium (De Kuip) di Rotterdam. Dirigerà l'incontro lo svedese Glenn Nyberg. Assistenti di linea: Beigi e Söderkvist. Quarto uomo: Ladebäck. Var: Kwiatkowski. Avar: Attwell.
Dove vedere Feyenoord-Inter in diretta tv
Feyenoord-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Feyenoord-Inter, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS