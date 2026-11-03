Dove vedere Feyenoord-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario

Feyenoord-Inter , palla al centro. Si va in campo per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League . Gli olandesi di Van Bronckhorst sono stati travolti in trasferta al debutto dal Barcellona (5-1), hanno poi superato in casa il Como (3-2), prima di cadere nuovamente lontano dal De Kuip: 1-0 a Siviglia contro il Betis. I nerazzurri di Chivu , desiderosi di riscatto dopo il ko nel derby in campionato contro il Milan (3-1), sconfitti all'esordio al Bernabeu dal Real Madrid (2-1) e a San Siro dal Bruges (4-3) cercano continuità nella massima competizione europea per club dopo il successo interno contro lo Shakhtar Donetsk (1-0).

Feyenoord-Inter, l'orario

Feyenoord-Inter è in programma oggi, martedì 3 novembre, alle ore 21 al Feyenoord Stadium (De Kuip) di Rotterdam. Dirigerà l'incontro lo svedese Glenn Nyberg. Assistenti di linea: Beigi e Söderkvist. Quarto uomo: Ladebäck. Var: Kwiatkowski. Avar: Attwell.

Dove vedere Feyenoord-Inter in diretta tv

Feyenoord-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Feyenoord-Inter, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.