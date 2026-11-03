Dove vedere Villarreal-Psg in tv? Sky o Prime Video, orario

Villarreal-Psg , si va in campo. Incrocio Spagna-Francia nella quarta giornata della Fase Campionato di Champions League . I padroni di casa hanno perso al debutto, in trasferta contro il Borussia Dortmund (3-2), si sono riscattati in casa contro il Napoli (3-1), ma sono caduti di nuovo lontano dalle mura amiche nel terzo turno (4-3 ad Anfield contro il Liverpool). Gli ospiti, campioni d'Europa in carica, guidano la classifica a punteggio pieno: 6-1 allo Slovan Bratislava, 4-2 a Manchester contro il City e 4-2 casalingo contro il Barcellona prima del match odierno tra Pérez e Luis Enrique .

Villarreal-Psg, l'orario

Villarreal-Psg è in programma oggi, martedì 3 novembre, alle ore 21, all'Estadio de la Cerámica di Vila-real. Dirigerà l'incontro il tedesco Felix Zwayer. Assistenti di linea: Kempter e Klimmeyer. Quarto uomo: Schlager. Var: Dingert. Avar: Schröder.

Dove vedere Villarreal-Psg in diretta tv

Villarreal-Psg sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Villarreal-Psg, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.