Dove vedere Atletico Madrid-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario

Atletico Madrid-Bayern Monaco promette spettacolo. Si va in campo per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League . Battuti 2-1 a Liverpool all'esordio, vittoriosi in casa contro il Manchester United (2-0) e reduci dal pareggio a Stoccarda (1-1), gli spagnoli di Simeone vanno a caccia del ritorno al successo contro una delle big d'Europa. I tedeschi di Kompany (squalificato, in panchina andrà Danks ), hanno travolto all'Allianz Arena 5-0 il Bodo/Glimt all'esordio e hanno poi inanellto due pari: 3-3 in Norvegia contro il Viking 2-2 tra le mura amiche contro l'Arsenal. E si affidano ai gol del fresco Pallone d'oro Kane per rilanciarsi.

Atletico Madrid-Bayern Monaco, l'orario

Atletico Madrid-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 3 novembre, alle ore 21, allo Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Dirigerà l'incontro il francese François Letexier. Assistenti di linea: Mugnier e Rahmouni. Quarto uomo: Buquet. Var: Brisard. Avar: Lasyk.

Dove vedere Atletico Madrid-Bayern Monaco in diretta tv

Atletico Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.