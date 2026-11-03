Dove vedere Atletico Madrid-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Riyadh Air Metropolitano, valida per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League: le probabili formazioni di Simeone e Kompany
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Pubblicato il 03.11.2026, 11:45

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Atletico Madrid-Bayern Monaco promette spettacolo. Si va in campo per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League. Battuti 2-1 a Liverpool all'esordio, vittoriosi in casa contro il Manchester United (2-0) e reduci dal pareggio a Stoccarda (1-1), gli spagnoli di Simeone vanno a caccia del ritorno al successo contro una delle big d'Europa. I tedeschi di Kompany (squalificato, in panchina andrà Danks), hanno travolto all'Allianz Arena 5-0 il Bodo/Glimt all'esordio e hanno poi inanellto due pari: 3-3 in Norvegia contro il Viking 2-2 tra le mura amiche contro l'Arsenal. E si affidano ai gol del fresco Pallone d'oro Kane per rilanciarsi.

Atletico Madrid-Bayern Monaco, l'orario

Atletico Madrid-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 3 novembre, alle ore 21, allo Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Dirigerà l'incontro il francese François Letexier. Assistenti di linea: Mugnier e Rahmouni. Quarto uomo: Buquet. Var: Brisard. Avar: Lasyk.

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Dove vedere Atletico Madrid-Bayern Monaco in diretta tv

Atletico Madrid-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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