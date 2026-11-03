Dove vedere Barcellona-Aston Villa in tv? Sky o Prime Video, orario
Barcellona-Aston Villa, si accendono le luci al Camp Nou. Si va in campo per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League. Il blaugrana di Flick vanno a caccia del pronto riscatto dopo la sconfitta in trasferta contro il Psg (4-2) che ha interrotto la striscia di due successi consecutivi ottenuti in casa contro il Feyenoord (5-1) e in trasferta contro il Galatasaray (4-1). Tra il dire e il fare ci sono gli inglesi di Emery, a punteggio pieno per effetto dei successi conquistati a Bruges (3-2), tra le mura amiche contro il Fenerbahce (6-0) e il Viking (3-1).
Barcellona-Aston Villa, l'orario
Barcellona-Aston Villa è in programma oggi, martedì 3 novembre, alle ore 21, allo Camp Nou di Barcellona. Dirigerà l'incontro un arbitro italiano: Davide Massa. Assistenti di linea: Meli e Berti. Quarto uomo: Maresca. Var: Dankert. Avar: Fahndrich.
Dove vedere Barcellona-Aston Villa in diretta tv
Barcellona-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 254) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Barcellona-Aston Villa, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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