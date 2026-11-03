Il Manchester United “provoca” la Roma ricordando il 7-1. Lo shock tra i tifosi

INVIATO A MANCHESTER - “Una notte iconica della Champions”. Stamattina l’hanno evocata così, per rinsaldare l’orgoglio di un club mitico e forse anche a mo’ di sfottò, sui social del Manchester United. È la notte del 7-1 di diciannove anni fa, quella che anche Carrick - in quel caso autore di una doppietta - ieri in conferenza stampa ha ricordato definendola “memorabile”. Ma i tifosi dei Red Devils non l’hanno presa benissimo. “Siete pazzi”, ha scritto qualcuno. “Stasera sarà la Roma a farcene 7”, ha avvisato qualcun altro. “Ora solo i ricordi ci sono rimasti” uno dei commenti con più like. L’ambiente qui ribolle di rabbia per l’avvio shock di Mbeumo e compagni, reduci da 6 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 9 partite nonostante l’ennesima estate di spese folli sul mercato.