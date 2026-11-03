Il Manchester United “provoca” la Roma ricordando il 7-1. Lo shock tra i tifosi

Diciannove anni fa la debalce più dolorosa, con Carrik in campo: cosa è successo stamattina 
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Giorgio Marota
Giorgio Marota

2 min

Pubblicato il 03.11.2026, 13:54

RomaChampions LeagueManchester United

INVIATO A MANCHESTER - “Una notte iconica della Champions”. Stamattina l’hanno evocata così, per rinsaldare l’orgoglio di un club mitico e forse anche a mo’ di sfottò, sui social del Manchester United. È la notte del 7-1 di diciannove anni fa, quella che anche Carrick - in quel caso autore di una doppietta - ieri in conferenza stampa ha ricordato definendola “memorabile”. Ma i tifosi dei Red Devils non l’hanno presa benissimo. “Siete pazzi”, ha scritto qualcuno. “Stasera sarà la Roma a farcene 7”, ha avvisato qualcun altro. “Ora solo i ricordi ci sono rimasti” uno dei commenti con più like. L’ambiente qui ribolle di rabbia per l’avvio shock di Mbeumo e compagni, reduci da 6 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 9 partite nonostante l’ennesima estate di spese folli sul mercato.

Manchester United-Roma, le probabili formazioni di Carrick e Gasperini
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L'atmosfera all'Old Trafford per Manchester United-Roma 

A Old Trafford ogni cosa parla di storia, dalle prime pagine dei giornali dei trionfi alle scritte sugli spalti, fino ad arrivare ai seggiolini dei fan più fedeli, ma il presente preoccupa e genera sdegno. C’è da scommettere che il video che sta diventando virale su Instagram con le reti di quel 10 aprile 2007 motiverà ancor di più i ragazzi di Gasperini, a Manchester “per un sogno”. E con loro i 3.000 romanisti che stasera affolleranno il settore ospiti.

 

 

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