Gollini si ferma durante la rifinitura: è in dubbio per Manchester United-Roma
INVIATO A MANCHESTER - È un’emergenza continua quella della Roma. Un contrattempo ora rischia di bloccare anche Pierluigi Gollini a poche ore dalla partitissima di Champions contro lo United. Il portiere che da metà ottobre sta sostituendo l’infortunato Svilar - Mile tornerà dopo la sosta - si è fermato durante la rifinitura di stamattina a Manchester per un problema alla schiena. Gollo ha subito allertato lo staff medico per evitare di peggiorare la situazione e proverà a stringere i denti per non lasciare una voragine tra i pali.
Vasquez e De Marzi in preallarme
Al suo posto sono stati già allertati sia Vasquez, il terzo portiere, che il giovane De Marzi, fin qui sempre convocato ma anche lui mai utilizzato. Gasperini non ha ancora sciolto l’ultima riserva relativa al vice del vice, un problema che s’augurava di non dover mai affrontare dovendo già fare i conti con l’assenza, come detto, di Svilar, oltre che di Pellegrini, Koné e Dybala in altri ruoli. Gollini vorrebbe giocare anche sopra il dolore visto il livello della partita e la sua storia personale da ex United. La decisione verrà presa nelle prossime ore.
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