Gollini si ferma durante la rifinitura: è in dubbio per Manchester United-Roma

INVIATO A MANCHESTER - È un’emergenza continua quella della Roma. Un contrattempo ora rischia di bloccare anche Pierluigi Gollini a poche ore dalla partitissima di Champions contro lo United. Il portiere che da metà ottobre sta sostituendo l’infortunato Svilar - Mile tornerà dopo la sosta - si è fermato durante la rifinitura di stamattina a Manchester per un problema alla schiena. Gollo ha subito allertato lo staff medico per evitare di peggiorare la situazione e proverà a stringere i denti per non lasciare una voragine tra i pali.