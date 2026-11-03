Allegri prima di Porto-Napoli: "Siamo in tredici, non riusciamo nemmeno a fare un torello". E sul mercato...

Il Napoli torna subito in campo dopo il ko contro la Juventus nell'ultima giornata di Serie A : la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a dare risposte sul campo del Porto in Champions League. L'allenatore del club partenopeo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia: "Sarà una gara difficile, dovremmo soffrire. Siamo in tredici: al momento non riusciamo a fare neanche un torello, perché non copriamo il cerchio di centrocampo

Allegri, la conferenza in vista di Porto-Napoli

Massimiliano Allegri in particolare ha ribadito sui tanti giocatori indisponibili: "Le assenze non devono essere una giustificazione, siamo in tredici, domani dovremo soffrire". A questo punto, l'allenatore non si è sbilanciato nemmeno sulle condizioni di De Bruyne, uscito anzitempo contro la Juventus: "Non è che non lo voglio dire, farò allenamento e vedrò chi sta in piedi".