La rifinitura della Roma all'Old Trafford

Gollini non ce la fa, salta United-Roma: ecco chi lo sostituirà

Il problema alla schiena accusato in rifinitura costringe Gasperini a rinunciare anche al vice Svilar
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2 min

Pubblicato il 03.11.2026, 18:41

Gollini Roma

Per la Roma l’emergenza in porta sembra non finire mai. Pierluigi Gollini non sarà in campo a Old Trafford contro il Manchester United: il fastidio alla schiena avvertito durante la rifinitura non gli permette di essere a disposizione per la sfida di Champions League. Una defezione pesante dato che il portiere aveva già preso il posto dell'infortunato Svilar da metà ottobre. Il serbo resta ai box e rientrerà solo dopo la sosta per le nazionali, così Gasperini si ritrova senza i suoi primi due portieri proprio in una delle notte più importanti della stagione europea. A difendere la porta giallorossa sarà quindi uno tra Devis Vasquez e Giorgio De Marzi, con il colombiano in vantaggio nel ballottaggio.

 

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Gollini out, Vasquez in vantaggio su De Marzi: la scelta di Gasperini

Per Gollini c’è anche la beffa personale: sfuma la possibilità di tornare da avversario nello stadio del club in cui aveva vissuto una parte della sua carriera. Dopo il primo allarme lanciato allo staff medico, il portiere aveva sperato di stringere i denti, ma alla fine la scelta è stata quella di non rischiare. Vasquez e De Marzi pronti a fare l'esordio stagionale tra i pali. Il colombiano, finora terzo nelle gerarchie, ha dalla sua l’esperienza e Gasperini semba orientato verso la sua scelta. Il classe 2007 De Marzi ha fatto vedere ottime cose lo scorso anno con la Primavera e da questa stagione è stato stabilmente integrato con la prima squadra.

 

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Il classe 2007 De Marzi ha fatto vedere ottime cose lo scorso anno con la Primavera e da questa stagione è stato stabilmente integrato con la prima squadra, con la quale però non ha mai esordito.

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