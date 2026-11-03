Champions League, uno-due di Batrakov per il Galatasaray. Doumbia lancia lo Sporting

La quarta giornata della phase league di Champions, si è aperta con gli anticipi delle 18:45 tra Galatasaray e Stoccarda e tra Shakhtar e Sporting e proseguirà con i match delle 21 che, oltre Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma, proporrano sfide del calibro di Atletico-Bayern e Barcellona-Aston Villa. Psg sul campo del Villarreal e Lilla nel gelo di Bodo. Ecco com'è andata.