Champions League, uno-due di Batrakov per il Galatasaray. Doumbia lancia lo Sporting

Negli anticipi della quarta giornata di league phase, successo dei turchi sullo Stoccarda e dei portoghesi sullo Shakhtar con il gol dell'azzurro
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2 min

Pubblicato il 03.11.2026, 20:40

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La quarta giornata della phase league di Champions, si è aperta con gli anticipi delle 18:45 tra Galatasaray e Stoccarda e tra Shakhtar e Sporting e proseguirà con i match delle 21 che, oltre Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma, proporrano sfide del calibro di Atletico-Bayern e Barcellona-Aston Villa. Psg sul campo del Villarreal e Lilla nel gelo di Bodo. Ecco com'è andata.

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Uno-due di Batrakov per il Galatasaray, Sporting ok con Doumbia

Seconda vittoria nel girone per il Galatasaray, che al Rams Park di Istanbul, piega lo Stoccarda per 2-0. Partenza sprint dei turchi, che colpiscono due volte nel giro di tre minuti, sempre con Batrakov, che segna una memorabile doppietta, siglando al 12' e al 15'. L'uno-due dei padroni di casa, però, non abbatte i tedeschi, che prima di andare sotto avevano già colpito un palo con Leweling: è Cakir a fare buona guardia sui tentativi di Undav e Fuhrich, che nella ripresa si vedono rispettavemente respingere dalla traversa una conclusione a botta sicura e annullare un gol per fuorigioco segnalato dal Var.

Shakhtar-Sporting si giocava invece nel suggestivo scenario di Stamford Bridge, ennesima tappa itinerante ma casalinga da calendario per gli ucraini. A spuntarla sono i portoghesi del tecnico ad interim Tiago Fernandes (subentrato al silurato Rui Borges), grazie alla rete messa a segno dall'azzurrino Issa Doumbia, che poco prima dello scoccare dell'ora di gioco si avventa su un pallone vagante nell'area dello Shakhtar e lo scaraventa in rete. Generosa la reazione ucraina, che però si esaurisce sul palo centrato da Alisson, dopo un rigore assegnato e poi revocato dopo revisione al Var dal direttore di gara.

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