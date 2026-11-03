Manchester United-Roma diretta Champions League: segui il match tra la squadra di Gasperini e LIVE

Due squadre, due destini che si sono incrociati in momenti diventati indimenticabili nei cuori dei tifosi della Roma . Il rigore sbagliato da Daniele De Rossi, l'assist di Francesco Totti , i gol di Taddei, Vucinic, Mancini, Dzeko ; poi ancora le goleade con Carrick, Smith, Rooney e Cristiano Ronaldo prima e Cavani, Bruno Fernandes, Pogba e Greenwood poi. Fino all'ultima volta, una vittoria giallorossa in semifinale di Europa League del 29 aprile 2021. Manchester United-Roma , con fischio d'inizio alle 21, è la notte delle notti di Champions League per la Capitale e tutto il calcio europeo. All'Old Trafford va in scena la sfida valida per la quarta giornata della Fase Campionato tra i Red Devils proprio di Carrick, sempre più in bilico visto il 17° posto in Premier con 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte in piena zona retrocessione, e i giallorossi di Gasperini in cerca della vittoria del riscatto soprattutto per scacciare i fantasmi del passato. Segui la diretta con pre e post partita con le parole dei protagonisti in diretta con Il Corriere dello Sport-Stadio .

20:48

Bruno Fernandes c'è

Bruno Fernandes ha effettuato il secondo maggior numero di pressioni ad alta intensità nella metà campo avversaria in questa UEFA Champions League (112, dietro le 129 di Guus Til) ed è inoltre il giocatore del Manchester United con il maggior numero di pressioni ad alta intensità totali (153).

20:43

Giallorossi in sofferenza

La Roma ha il PPDA (Passaggi Concessi per Azione Difensiva) più basso in questa stagione di UEFA Champions League, concedendo agli avversari una media di soli 9.4 passaggi per azione difensiva

20:33

Malen da record

Donyell Malen della Roma è uno dei cinque giocatori con cinque o più coinvolgimenti in gol in questa UEFA Champions League (tre gol e due assist), eguagliando il suo record in una singola stagione europea dopo quanto fatto in UEFA Europa League 2020/21 con il PSV. L'olandese ha inoltre registrato il maggior numero di tocchi in area avversaria nella competizione finora (26)

20:31

D'Amico: "Gollini stamattina ha avuto un forte mal di schiena"

"Abbiamo impiegato più del previsto ad arrivare allo stadio dall'hotel, senza scorta, ma sono cose che succedono, ci siamo. Gollini stamattina ha avuto un forte mal di schiena, abbiamo provato a recuperarlo ma non ce l'ha fatta. Fiducia in Vasquez: ha un'opportunità, fa parte dei nostri portieri e queste sono cose che succedono, Affronterà con grande serenità la partita e siamo convinti possa fare bene"

20:24

Malen: "I miei numeri? Sono belli, spero di poterli migliorare"

"Lo United non ha ottenuto i desiderati sperati ultimamente, ma dobbiamo stare attenti. Non vediamo l'ora di giocare, sarà una bella serata. I miei numeri? Sono belli, spero di poterli migliorare. Non vedo l'ora di giocare all'Old Trafford"

20:15

Il Manchester in discesa

Il Manchester United ha perso sette delle ultime 10 partite di UEFA Champions League (2V,1N), la loro peggior serie di sempre in un arco di 10 gare in Coppa dei Campioni/Champions League. I Red Devils hanno perso tre partite consecutive nella stessa edizione della competizione solo un'altra volta, nel 2004/05

20:00

Gasp "King d'Inghilterra"

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha vinto quattro delle sue 11 partite contro squadre inglesi in tutte le competizioni (3N,4P - tutte alla guida dell'Atalanta); ognuna delle ultime tre vittorie è arrivata in trasferta: 5-1 contro l'Everton nel novembre 2017, 2-0 contro il Liverpool nel novembre 2020 e 3-0 contro il Liverpool nell'aprile 2024

19:54

Juve e Milan "scacco matto"

Le squadre italiane hanno affrontato il Manchester United in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in 17 occasioni, perdendone 13 (3V,1N). Le uniche tre vittorie sono arrivate tutte con il punteggio di 1-0: Juventus nel 2018 e nel 1996, Milan nel 2005.

19:50

Manchester Utd, la formazione ufficiale

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Diogo Dalot, Martinez, Maguire, Yoro; Mainoo, Tielemans; Matheus Cunha, Fernandes, Diallo; Mbeumo. All. Carrick.

19:48

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante (C), De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

19:46

Manchester bestia rossa per la Roma

Manchester United e Roma si sono affrontate otto volte in Europa, con i Red Devils che hanno vinto cinque di questi incontri (1N,2P). Il Manchester United ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe contro la Roma, il proprio miglior dato tra le avversarie contro cui vanta il 100% di vittorie interne nelle principali competizioni europee (4 su 4 anche contro l'Anderlecht)

19:30

Gollini non ce la fa, salta United-Roma: ecco chi lo sostituirà

Per la Roma l’emergenza in porta sembra non finire mai. Pierluigi Gollini non sarà in campo a Old Trafford contro il Manchester United: il fastidio alla schiena avvertito durante la rifinitura non gli permette di essere a disposizione per la sfida di Champions League. Una defezione pesante dato che il portiere aveva già preso il posto dell'infortunato Svilar da metà ottobre. Il serbo resta ai box e rientrerà solo dopo la sosta per le nazionali, così Gasperini si ritrova senza i suoi primi due portieri proprio in una delle notte più importanti della stagione europea. A difendere la porta giallorossa sarà quindi uno tra Devis Vasquez e Giorgio De Marzi, con il colombiano in vantaggio nel ballottaggio...

LEGGI LA NEWS

19:15

Manchester United-Roma, dove vedere la Champions League in tv

La partita sarà visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Stadio Old Trafford di Manchester (Regno Unito)