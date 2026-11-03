Fabregas sfida il Lens e avverte: "Como penalizzato, la priorità è un’altra"

Il Como si prepara a tornare protagonista in Champions League dopo la vittoria in campionato contro il Venezia. Alla prima partecipazione europea della sua storia, la formazione guidata da Cesc Fabregas ha già conquistato due successi contro Lipsia e Manchester United, incassando una sola sconfitta sul campo del Feyenoord. Ora arriva la trasferta contro il Lens, una sfida che potrebbe rappresentare un altro passo importante nel percorso continentale dei lombardi. A Sky Sport, Fabregas non ha nascosto l'entusiasmo per l'atmosfera che attende la sua squadra: "Questo è un ambiente pazzesco, ho giocato qua quando ero al Monaco e mi piace giocare in serate così. Si sente un ambiente caldo, già nel riscaldamento è quasi pieno. Sarà una grande esperienza per i nostri giocatori. Ieri ho iniziato a prepararli, a caricarli. Vogliamo giocare serate come queste". Il tecnico spagnolo, però, invita a mantenere i piedi per terra: "Proviamo a vincere e dopo vediamo cosa succede. Per noi è una stagione di adattamento con l'Europa e dobbiamo prepararci per il futuro. Una vittoria può essere un grande passo in vista delle ultime quattro. Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo godercela in ogni caso".