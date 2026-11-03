Marotta annuncia: "Con Dimarco abbiamo esercitato la clausola di allungamento". E su Icardi...
"Dimarco lo considero un interista doc, ce l'ha nel sangue. Per lui abbiamo esercitato la clausola di prolungamento del contratto fino al 2028. Nel corso dell'anno siamo d'accordo di rinnovarlo ulteriormente, perché Dimarco ha manifestato l'intenzione di continuare con noi. La stessa cosa la pensiamo noi, e siamo felici di questo. Il senso di appartenenza deve prevalere sugli altri valori". Così il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, in diretta su Sky, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Feyenoord-Inter, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League.
Marotta: "Confronto dopo il derby? Il gruppo è sano, non ci sono mele marce"
Marotta aveva esordito spiegando: "Vincere la Champions è un traguardo che tutti vogliono raggiungere. Questo gruppo non ci è ancora riuscito, pur avendo dalla sua ottenuto grandi vittorie in altre competizioni molto importanti. La competizione è di altissimo livello, è normale che il mezzo errore diventi un errore fatale. Abbiamo fatto tesoro degli errori, anche dell'anno scorso. Speriamo, quest'anno, di posizionarci e tentare di scalare questa vetta piena di insidie. Il confronto tra allenatore e squadra dopo il derby? iL confronto è quotidiano, io sono sempre presente. Il gruppo è sano, non ci sono mele marce. Sottolineo un dato statistico: nelle ultime 40 partite in Serie A abbiamo perso solo tre volte, coincidenza ha voluto che fosse col Milan e questo ci deve far riflettere".
Inter, Marotta: "Calhanoglu unico giocatore in scadenza, abbiamo un ottimo rapporto"
Altro passaggio sui rinnovi: "Nell'Inter si sta vivendo la stessa atmosfera che c'è in tutti i club che partecipano a più competizioni. Questo per dire che non siamo in una situazione di ansia. C'è solo un giocatore che è in scadenza di contratto, ed è Calhanoglu, con cui abbiamo un ottimo rapporto".
Marotta su Icardi: "Non rientra nei nostri piani"
Sull'eventuale ritorno di Icardi: "Non so se si sia proposto. Ha dato molto all'Inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani, così come quello di acquistare un'altra punta. È pura fatalità che fossero indisponibili in tre, è come quando si fanno male due portieri. È normale. Il lavoro di Chivu, anche in questo reparto, si è fatto sentire. Non abbiamo un problema di gol, soprattutto in campionato. Chivu è un allenatore moderno che sa valorizzare i giocatori".
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