Marotta annuncia: "Con Dimarco abbiamo esercitato la clausola di allungamento". E su Icardi...

" Dimarco lo considero un interista doc, ce l'ha nel sangue. Per lui abbiamo esercitato la clausola di prolungamento del contratto fino al 2028 . Nel corso dell'anno siamo d'accordo di rinnovarlo ulteriormente, perché Dimarco ha manifestato l'intenzione di continuare con noi. La stessa cosa la pensiamo noi, e siamo felici di questo. Il senso di appartenenza deve prevalere sugli altri valori". Così il presidente dell'Inter, Beppe Marotta , in diretta su Sky, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Feyenoord-Inter , gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League .

Marotta: "Confronto dopo il derby? Il gruppo è sano, non ci sono mele marce"

Marotta aveva esordito spiegando: "Vincere la Champions è un traguardo che tutti vogliono raggiungere. Questo gruppo non ci è ancora riuscito, pur avendo dalla sua ottenuto grandi vittorie in altre competizioni molto importanti. La competizione è di altissimo livello, è normale che il mezzo errore diventi un errore fatale. Abbiamo fatto tesoro degli errori, anche dell'anno scorso. Speriamo, quest'anno, di posizionarci e tentare di scalare questa vetta piena di insidie. Il confronto tra allenatore e squadra dopo il derby? iL confronto è quotidiano, io sono sempre presente. Il gruppo è sano, non ci sono mele marce. Sottolineo un dato statistico: nelle ultime 40 partite in Serie A abbiamo perso solo tre volte, coincidenza ha voluto che fosse col Milan e questo ci deve far riflettere".

Inter, Marotta: "Calhanoglu unico giocatore in scadenza, abbiamo un ottimo rapporto"

Altro passaggio sui rinnovi: "Nell'Inter si sta vivendo la stessa atmosfera che c'è in tutti i club che partecipano a più competizioni. Questo per dire che non siamo in una situazione di ansia. C'è solo un giocatore che è in scadenza di contratto, ed è Calhanoglu, con cui abbiamo un ottimo rapporto".

Marotta su Icardi: "Non rientra nei nostri piani"

Sull'eventuale ritorno di Icardi: "Non so se si sia proposto. Ha dato molto all'Inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani, così come quello di acquistare un'altra punta. È pura fatalità che fossero indisponibili in tre, è come quando si fanno male due portieri. È normale. Il lavoro di Chivu, anche in questo reparto, si è fatto sentire. Non abbiamo un problema di gol, soprattutto in campionato. Chivu è un allenatore moderno che sa valorizzare i giocatori".