L'Inter riparte dopo il derby e vince contro il Feyenoord: Bisseck, Pio Esposito e Zielinski firmano il colpo al De Kuip

L’ Inter passa convincendo sul campo del Feyenoord nella quarta giornata della fase campionato di Champions League: 3-0 al De Kuip . Decidono la gara le reti di Bisseck, Pio Esposito e Zielinski. Dominio totale dei nerazzurri di Chivu con una prestazione solida, fondamentale per dimenticare i fantasmi del derby perso nella scorsa giornata di campionato. Con questo successo i nerazzurri salgono a sei punti in classifica, staccano proprio il Feyenoord e conquistano la seconda vittoria consecutiva in Europa.

Bisseck e Pio Esposito indirizzano Feyenoord-Inter

Il Feyenoord parte forte, spinto dal pubblico del De Kuip. L’Inter però non si fa intimidire e alza subito il pressing. All'8' i nerazzurri sono già avanti: Spence serve Bisseck al limite dell’area, il difensore tedesco si gira sul sinistro e disegna un tiro a giro imparabile che si infila nell’angolino basso. L’Inter insiste e al 14' sfiora il raddoppio: Spence crossa dalla destra, Dimarco controlla sul secondo palo e calcia, ma il portiere olandese si salva vicino alla base del palo. Con il passare dei minuti il Feyenoord prende campo, ma fatica a trovare spazi tra le linee interiste. Il brivido più grande arriva da un’incomprensione tra Akanji e Martinez: il portiere esce in modo avventato, ma i padroni di casa non ne approfittano. Nel momento migliore degli olandesi l’Inter colpisce di nuovo. Al 34' Spence entra in area in velocità e calcia basso col destro, la deviazione di Javi Lopez alza il pallone e Pio Esposito sovrasta Kraaijeveld in area piccola, mettendo dentroil pallone di testa. Al 38' Zielinski va vicinissimo al tris con un sinistro di prima dalla lunetta che esce di un soffio.

Zielinski cala il tris, Martinez mai impegnato

Zielinski si rifà dieci minuti dopo l'inizio della ripresa con il gol che chiude la partita: Barella serve il polacco che avanza fino al limite dell'area e lascia partire un sinistro preciso che bacia il palo e si insacca alle spalle di Ernst. Al 66' l’Inter trova anche il quarto gol con un’azione palla a terra rifinita da Dimarco per Pio Esposito, che deposita a porta vuota. L’assistente però alza la bandierina e il VAR conferma il fuorigioco.