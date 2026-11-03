Gasperini dopo la rimonta United: "La Roma deve togliersi di dosso la pressione di vincere a ogni costo"

"La squadra deve togliersi di dosso la pressione di vincere a ogni costo". Così Gian Piero Gasperini dopo Manchester United-Roma 3-2 . Giallorossi sconfitti in rimonta nella quarta giornata della Fase Campionato di Champions League . In diretta su Sky, il tecnico di Grugliasco ha esordito commentando: " Questa sconfitta è stata diversa da quella con il Real Madrid . Lì è successo tutto alla fine, su delle palle inattive, senza segnali evidenti rispetto al possibile epilogo dopo essere passati in vantaggio. Il rigore concesso allo United gli ha dato grande slancio. E noi non siamo riusciti a mantenere questa spinta. Nel secondo tempo non siamo riusciti a contenere gli attaccanti del Manchester . C'è stato un'infortunio di Balerdi sul 2-2. Ma se superi indenne gli episodi, poi, magari, vinci anche".

Gasperini dopo Manchester United-Roma 3-2: "Questa sconfitta ci tornerà utile per il futuro"

Gasperini ha proseguito spiegando: "Molina? Si, ci poteva stare dentro a questa partita, ma Rensch è partito bene, poi si è fatto male e ho inserito Lulli e non c'è stato più modo di farlo entrare. Wesley ha fatto la sua ottima partita difensiva. Questa sconfitta, rispetto a quella con il Real Madrid, ci tornerà molto più utile. Giocare in Europa, in ambienti forti come quello dell'Old Trafford: traiamo fuori un insegnamento importante per il futuro".

Roma, Gasperini: "Abbiamo subito lo slancio del Manchester United"

Gasperini ha poi aggiunto: "Cosa è cambiato nella ripresa? Loro non avevano più niente da perdere, hanno pressato alto. Dovevamo giocare in un modo diverso, sfruttando le palle lunghe per portarli via dalla nostra metà campo. Abbiamo perso i riferimenti. Dovevamo ricorrere, agonisticamente, a qualche interruzione e contrasto in più. Abbiamo subito il loro slancio, amplificato dal rigore e dall'episodio del 2-2. Questo ci ha impedito di portare in porto la partita".

Gasperini: "La squadra deve togliersi di dosso la pressione di vincere a ogni costo"

In chiusura, Gasperini si è soffermato sul possibile contraccolpo psicologico accusato dalla Roma quando gli avversari rientrano in partita: "Forse c'è la delusione di veder sfuggire la vittoria, come è accaduto con il Real Madrid. La squadra deve togliersi di dosso la pressione di vincere a ogni costo".