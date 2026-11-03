Roma, così no: e stavolta è peggio che con il Real Madrid

Niente da fare, l'Old Trafford rimane un tabù per la Roma . Cinque partite e cinque sconfitte nel Teatro dei Sogni. Per i giallorossi, invece, è stato il teatro del peggior incubo dopo il grandioso primo tempo chiuso con i gol di Soulé e Malen (dodicesimo centro in 13 gare stagionali) che potevano essere almeno tre, dominando in lungo e in largo la squadra di Carrick. Poi, però, è arrivata la ripresa e i Piccoli Diavoli di Manchester, a secco di vittorie dal 10 settembre e diciassettesimi in Premier, sono diventati dei veri demoni. Nella bolgia infernale scatenata dai loro tifosi che la Roma aveva ammutolito nei primi quarantacinque minuti, la partita si è fatta bellissima, scandita dai continui colpi di scena; il doppio rigore di Fernandes che si era visto parare il primo da Vasquez, sostituto in extremis di Gollini e purtroppo infilato sul suo primo palo dal bolide di Cunha; il doppio legno di Mbeuma; il micidiale svarione di Balerdi, sino a quel momento il migliore in campo; la doppietta di Matheus Cunha in tre minuti e il suo secondo centro è stato di rara bellezza.

Il 3-2 incassato nella quarta giornata di Champions fa più male del 3-4 Real all'Olimpico, anche se ovviamente è imparagonabile al 7-1 del 2007 e al 6-2 del 2021. Il 14 ottobre, in casa la Roma aveva giocato alla grande per oltre 80 minuti, prima di essere fulminata dai tre calci d'angolo dei Blancos; il 3 novembre, in Inghilterra è stata splendida per un tempo, ma è crollata rovinosamente nella ripresa. Vani i sussulti del recupero, giocato in undici contro dieci per via delì'espulsione di Cunha , autore del brutto fallo su Balerdi. Peccato, peccato davvero. Per 45 minuti la Roma aveva mostrato gioco di prima qualità, condizione atletica pimpante, personalità debordante, al punto di zittire l'Old Trafford, il cui silenzio assordante è stato rotto dai cori incessanti dei tifosi giallorossi. Gasperini e i suoi hanno diversi motivi su cui riflettere: 1) la difesa, per la quarta partita consecutiva ha preso almeno due gol e stavolta pure tre; 2) la discrasia fra il primo tempo (2 gol, 4 tiri in porta su 7 effettuati, predominio costante) e il secondo (zero tiri, zero occasioni, zero angoli); 3) la baldanza tramutatasi in fragilità, tanto inopinata quanto inarrestabile a mano a mano che la furia United affondava i colpi. Sei punti potevano scaturire dal confronto con Real e United, non ne è arrivato nemmeno uno. Prossima tappa, Parigi, 25 novembre, avversario il colosso Psg, campione d'Europa in carica e unica squadra a forza 12: 4 partite, 4 vittorie, 20 gol segnati, 5 al passivo. Sarà durissima. Però, su la testa Roma. Dagli errori si impara. L'importante è non ripeterli.