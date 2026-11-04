Napoli in piena emergenza, ma Allegri vuole ripetere il blitz del 2017: le scelte

Inviato a Porto - Massimiliano Allegri palleggia mentre la squadra completa il riscaldamento immersa nel fascino del Dragão e all'improvviso viene in mente una partita del 22 febbraio 2017: Porto-Juventus 0-2 , nell'anno della finale con il Real Madrid. Con i portoghesi, oggi come allora, c'era André Silva che di certo ricorderà quella notte a suo modo storica: la Juve di Max, infatti, è stata l'ultima squadra italiana capace di battere il Porto in casa in Champions . Dopodiché, da queste parti, solo sconfitte (4) o al massimo pareggi (2) per le squadre di Serie A. Oggi ci proverà il Napoli. Il Napoli di Allegri che naviga in un mare di guai e che magari proverà a farsi forza con il bel precedente del suo allenatore. Basterà fare un giro nel passato per ritornare al futuro più forti e spensierati? La situazione attuale, alla vigilia della quarta giornata di league phase, è la seguente: grigio antracite sul fronte dei risultati, soprattutto in campionato, e nero tenebra su quello degli infortuni. Al cospetto del Porto del formidabile Francesco Farioli, unica squadra d'Europa tra le 734 dei massimi campionati capace di vincere dieci partite su dieci , Max dovrà fare a meno di undici uomini: Alisson, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Favasuli, Lobotka, Neres, Olivera, Spinazzola e il fuori lista Marianucci. «Siamo tredici, chi sta in piedi gioca». Più i portieri e due ragazzi della Primavera: i diciottenni Lieto e Chiummariello, un difensore e un centrocampista. Hojlund ha smaltito l'influenza e ci sarà, mentre De Bruyne è candidato alla panchina dopo la distorsione alla caviglia sinistra. Scelte obbligate senza un solo terzino di ruolo: 3-5-2 con Politano e Lang a tutta fascia e Giovane al fianco di Rasmus. Cambi a disposizione: tre. Più i giovanotti, certo: per loro è un sogno.

La sfida tra Allegri e Farioli

Il Napoli, invece, fa i conti con la realtà: 6 sconfitte su 13 partite, di cui 4 in campionato, poche energie mentali e un'incostanza intollerabile. Allegri tornerà in panchina dopo le giornate di squalifica scontate contro Monza e Juventus. Bella la sfida con Farioli, due generazioni di toscani contro: 103 panchine in Champions contro 3. «Francesco è un allenatore giovane che ha già fatto buoni risultati. Davanti a sé ha una carriera molto importante». Poco prima Farioli aveva reso omaggio ad Allegri definendolo un riferimento. «Ci aspetta una serata difficile contro una squadra forte. Dovremo fare una buona prestazione, ma onestamente c'è da parlare poco e da giocare bene».

Allegri: "O si fa la partita o si esce con le ossa rotte"

Allegri è molto pratico anche quando c'è da fare i calcoli con il destino: «Questa non è l'ultima spiaggia Champions: con 10 punti andiamo ai playoff». Il Napoli ne ha 3 e dopo avrà altre quattro giornate da affrontare. «Con il Porto è importante, con il City è importante ma quasi proibitiva. Il passaggio del turno ce lo giochiamo con Bruges, Saba e Viking». Il problema più grande? «Bisognerà aggiustare il campionato, ma c'è tempo e spazio. Ripeto, però: in questi momenti non serve parlare, dire, spiegare... C'è solo da fare e recuperare gli infortunati per invertire il trend. Non esiste altra strada». E aggiunge: «Non abbiamo ancora vinto due partite di fila e ho letto un dato: nell'ultima mezzora abbiamo preso 11 gol, vuol dire che lasciamo qualcosa per strada in quel momento. Contro il Porto o facciamo la partita o ne usciamo con le ossa rotte».